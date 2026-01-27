Jadwal Napoli Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Beberapa kawan lama akan kembali berjumpa sebagai lawan di Stadio Diego Armando Maradona, Kamis (29/1) dini hari WIB, saat Napoli menjamu Chelsea dalam laga hidup-mati bagi kedua tim di matchday terakhir fase liga Liga Champions.

Antonio Conte akan menghadapi mantan klubnya dengan kesadaran penuh bahwa Il Partenopei, yang saat ini berada di peringkat ke-25 atau tepat di luar zona lolos, wajib meraih kemenangan agar tak tersingkir dari kompetisi. Sementara itu "hidup-mati"-nya The Blues tak seurgen Napoli, tapi secara realistis harus menundukkan tuan ruimah jika ingin mengamankan posisi di delapan besar demi menghindari jalur play-off.

Napoli merupakan juara bertahan Serie A, setelah memastikan gelar lewat gol salto spektakuler Scott McTominay pada Mei lalu. Namun performa mereka musim ini belum sepenuhnya konsisten. Kekalahan telak dari Juventus pada laga terakhir membuat Gli Azzurri melorot ke peringkat empat Liga Italia. Dan tipikal Conte, catatan mereka di Eropa bahkan lebih mengenaskan. Setelah menelan kekalahan dari Manchester City dan Benfica, ditambah dibantai PSV dengan enam gol, Napoli kini terpuruk di peringkat ke-25 dan berada di luar zona lolos. Meski begitu, hasil positif melawan Chelsea masih bisa menyelamatkan peluang mereka.

Usai menang tipis atas Pafos pada laga sebelumnya, Chelsea menempati peringkat kedelapan klasemen, yang memang cukup untuk menghindari play-off. Namun persaingan di papan tengah teramat ketat. Armada Liam Rosenior memiliki poin yang sama dengan enam tim lain, sementara lima tim berikutnya hanya tertinggal tiga poin atau kurang. Dengan kata lain, bahkan kemenangan saja belum benar-benar menjamin tiket ke babak 16 besar. Ini bukan tantangan mudah bagi Rosenior, yang harus mengadu taktik dengan Cont yang merupakan pelatih sarat pengalaman dan pernah mempersembahkan gelar Liga Primer Inggris dan Piala FA untuk Chelsea.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Napoli vs Chelsea di Liga Champions (UCL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Napoli vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara Napoli vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports 3 & Vidio pada Kamis 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Napoli vs Chelsea

Champions League - Champions League Diego Armando Maradona

Laga Napoli vs Chelsea di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, pada Kamis 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Napoli

Romelu Lukaku memang sudah kembali bermain setelah absen sejak Agustus, tetapi striker Belgia itu diprediksi tidak akan menjadi starter melawan mantan klubnya. Posisi ujung tombak kemungkinan akan diisi pemain pinjaman Manchester United Rasmus Hojlund sejak menit awal.

Alex Meret berpeluang tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak Maret 2024, menyusul potensi absennya Vanja Milinkovic-Savic akibat cedera otot.

Napoli juga dibayangi krisis cedera, dengan Kevin De Bruyne dan Frank Anguissa memimpin daftar pemain yang menepi. Nama lain yang masuk ruang perawatan termasuk Billy Gilmour (pangkal paha), Matteo Politano (otot), David Neres (pergelangan kaki), dan Amir Rrahmani (otot). Rekrutan musim dingin Giovane, yang didatangkan dari Hellas Verona, juga absen karena masalah status registrasinya.

Kabar Tim Chelsea

Di kubu Chelsea, Joao Pedro memang sudah mengoleksi delapan gol di Liga Inggris, tetapi baru satu gol yang ia cetak di Eropa. Justru Estevao Willian (tiga gol) dan Moises Caicedo (dua) yang menjadi pencetak gol terbanyak The Blues di Liga Champions.

Keterlibatan Cole Palmer masih diragukan setelah ia absen saat Chelsea menang 3-1 atas Crystal Palace akibat masalah paha. Rosenior menegaskan tidak akan mengambil risiko pada pemain yang belum sepenuhnya fit, sehingga sang playmaker kemungkinan besar hanya akan memulai laga dari bangku cadangan, jika masuk skuad.

Romeo Lavia belum kembali ke sesi latihan tim karena masih menjalani pemulihan, sementara kondisi Filip Jorgensen masih dalam pemantauan. Levi Colwill (lutut), Tosin Adarabioyo (hamstring), dan Dario Essugo dipastikan absen.

Setelah tampil impresif di lini tengah saat menghadapi Palace, menarik untuk melihat apakah Rosenior akan kembali mempercayakan Andrey Santos sebagai starter. Keputusan itu bisa berdampak langsung pada peran Reece James.

Menit bermain sang kapten harus dikelola dengan hati-hati, dan masih harus dilihat apakah ia akan turun sejak awal setelah bermain selama 81 menit di Selhurst Park.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

NAP Last 2 matches CHE 1 Menang 0 Seri 1 Menang Chelsea 4 - 1 SSC Napoli

SSC Napoli 3 - 1 Chelsea 3 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

