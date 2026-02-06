Jadwal Manchester United Vs Tottenham: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester United membidik kemenangan keempat beruntun di bawah pelatih interim Michael Carrick saat menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford, Sabtu (7/2), pada ajang Liga Inggris. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak Agustus lalu, ketika Matthijs de Ligt mencetak gol penyeimbang pada menit ke-96 untuk menyelamatkan hasil 2-2 di Tottenham Hotspur Stadium.

Setan Merah sedang berada dalam tren positif, usai meraih tiga kemenangan beruntun atas Manchester City, Arsenal, dan Fulham sejak ditangani Carrick. Carrick, yang merupakan mantan gelandang MU sekalis Spurs, berharap momentum tersebut bisa berlanjut, meski Man United melalui bursa transfer Januari yang relatif sepi tanpa mendatangkan pemain baru.

Tottenham saat ini masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris, namun performa mereka menunjukkan sedikit peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Pada laga terakhir, Spurs mampu bangkit dari ketertinggalan untuk menahan Manchester City 2-2.

Hasil itu diraih di tengah berbagai persoalan di luar lapangan, termasuk kapten tim Cristian Romero yang pekan ini melontarkan kritik terbuka di media sosial terkait buruknya strategi The Lilywhites dalam menyusun skuad.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Manchester United vs Tottenham di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester United vs Tottenham Hotspur

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Manchester United vs Tottenham akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 19:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester United vs Tottenham Hotspur

Premier League - Premier League Old Trafford

Laga Manchester United vs Tottenham pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Old Trafford, Manchester, pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 19:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester United

Patrick Dorgu dan Matthijs de Ligt masih harus menepi akibat cedera paha dan punggung, sementara Mason Mount juga belum bisa dimainkan setelah mengalami benturan saat latihan. Carrick diperkirakan akan mempertahankan formula kemenangan dan tidak melakukan banyak perubahan pada susunan pemain Manchester United, meski ia bisa saja tergoda untuk memanggil kembali Sesko ke lini depan setelah dampak positifnya sebagai pemain pengganti pada pertandingan sebelumnya. Jika itu terjadi, salah satu dari Bryan Mbeumo, Amad Diallo, atau Matheus Cunha kemungkinan harus mengalah.

Kapten tim Bruno Fernandes masih menjadi motor utama permainan Man United. Ia mencatatkan assist terbanyak di Liga Inggris musim ini dengan total 12, yang juga menyamai catatan terbaiknya dalam satu musim, sejajar dengan musim 2020/21. Sang playmaker diperkirakan tetap beroperasi di peran sentral yang lebih ke depan, tepat di belakang penyerang utama.

Kabar Tim Tottenham Hotspur

Tottenham sendiri datang dengan daftar cedera yang panjang. James Maddison dan Dejan Kulusevski (lutut), Mohammed Kudus (paha), Pedro Porro, Richarlison, dan Rodrigo Bentancur (hamstring), Ben Davies dan Lucas Bergvall (pergelangan kaki), serta Kevin Danso (jari kaki) masih belum tersedia. Dominic Solanke (kondisi fisik) dan Cristian Romero (sakit) tidak mampu bermain penuh saat melawan Manchester City, sementara Micky van de Ven absen dalam dua laga terakhir karena masalah ringan. Meski demikian, ketiganya sudah siap tampil akhir pekan ini. Djed Spence masih diragukan dengan masalah betis.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga