Jadwal Liverpool Vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan menyambut kembalinya salah satu legenda klub ke Anfield akhir pekan ini, saat tim asuhan Xabi Alonso, Real Madrid, datang ke Merseyside untuk laga akbar Liga Champions. Kedatangan Los Blancos yang masih on-fire tentu bukan kabar ideal bagi The Reds yang tengah terseok-seok, namun mereka berharap bisa tampil dalam kondisi yang jauh lebih siap menghadapi ujian tersulit di pentas Eropa.

Kemenangan 2-0 atas Aston Villa mengakhiri rentetan empat kekalahan beruntun di Liga Primer Inggris dan sedikit meredakan tekanan yang mengarah kepada pelatih Arne Slot. Namun Real Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangi 13 dari 14 pertandingan musim ini, termasuk tiga laga di fase grup Liga Champions plus kemenangan di El Clasico melawan Barcelona. Madrid, yang kini diperkuat eks-Liverpool Trent Alexander-Arnold, berangkat ke Inggris dengan keyakinan penuh bisa membawa pulang tiga poin.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions (UCL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool Vs Real Madrid

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara Liverpool vs Real Madrid akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports 1 & Vidio pada Rabu 5 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool Vs Real Madrid

Laga Liverpool vs Real Madrid di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Anfield, Liverpool, pada Rabu 5 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Kembalinya Ryan Gravenberch dari cedera pergelangan kaki menjadi kabar menggembirakan bagi para penggemar Liverpool. Namun, Alexander Isak dan Curtis Jones absen karena masalah pada pangkal paha. Menurut Arne Slot, peluang keduanya untuk tampil hanya 0,01 persen.

Dengan jeda hanya 72 jam sebelum laga berikutnya, keduanya diragukan bisa tampil pada Rabu nanti. The Reds pun dipastikan masih tanpa Alisson Becker (hamstring), Giovanni Leoni (ACL), dan Jeremie Frimpong (hamstring) yang akan menonton dari pinggir lapangan.

Keputusan Slot untuk mencadangkan Florian Wirtz dan Milos Kerkez di akhir pekan terbukti tepat, dan sang pelatih asal Belanda tampaknya tak akan mengubah keseimbangan tim saat menghadapi sang juara Eropa 15 kali tersebut. Alexis Mac Allister dan Andy Robertson yang tampil segar diperkirakan akan kembali dipercaya.

Kabar Tim Real Madrid

Di kubu Real Madrid, Xabi Alonso harus menyiapkan timnya untuk bertandang ke Anfield tanpa tiga bek berpengalaman: Dani Carvajal (lutut), Antonio Rudiger (otot), dan David Alaba (betis). Dari ketiganya, hanya Alaba yang masih memiliki peluang kecil untuk pulih tepat waktu.

Carvajal sebenarnya sudah bisa kembali bermain setelah menjalani skorsing di Liga Champions, namun cedera lutut membuatnya absen hingga 2026. Hal itu membuka peluang besar bagi Trent Alexander-Arnold untuk tampil menghadapi mantan klubnya.

Bek kanan asal Inggris itu belum bermain sejak pulih dari cedera hamstring dan hanya duduk di bangku cadangan pada dua laga terakhir Real Madrid di La Liga. Jika Alonso menilai kebugarannya belum maksimal, maka Federico Valverde kemungkinan kembali dipasang di lini pertahanan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga