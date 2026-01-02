Jadwal Fulham Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool berharap bisa kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke Craven Cottage untuk menghadapi Fulham di Liga Primer Inggris, Minggu (4/1) mendatang.

The Reds, yang saat ini menempati peringkat keempat klasemen harus puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Leeds United di Anfield, Jumat (2/1) dini hari WIB. Dengan total 33 poin, posisi Liverpool belum sepenuhnya aman, karena mereka hanya unggul tiga angka dari Chelsea di urutan kelima dan Manchester United di posisi keenam.

Fulham sendiri juga meraih satu poin di laga terakhir usai bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace pada waktu yang sama. Hasil itu membuat The Cottagers berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 27 poin. Meski demikian, Fulham sejatinya masih berada dalam periode terbaik mereka musim ini. Hasil imbang di markas Palace memang mengakhiri rentetan tiga kemenangan beruntun, tetapi secara keseluruhan performa tim asuhan Marco Silva tetap positif. Mereka kini hanya terpaut dua poin dari total yang dikumpulkan pada tahap yang sama musim lalu. Di kandang, Fulham baru menelan tiga kekalahan musim ini—seluruhnya dari tim yang berada di atas mereka di klasemen. Namun, lini belakang mereka masih menjadi sorotan, dengan Fulham mencatatkan pertahanan terburuk kedua di antara 10 besar klasemen, kebobolan rata-rata 1,42 gol per pertandingan.

Sementara itu, Liverpool dominan saat menghadapi Leeds dengan penguasaan bola mencapai 69 persen dan melepaskan 19 percobaan ke gawang. Namun, dominasi itu tak berbuah gol, dengan hanya satu peluang benar-benar bersih yang gagal dimaksimalkan. Dibandingkan musim lalu, Liverpool berada 12 poin lebih buruk pada fase ini akibat periode kekalahan yang cukup panjang, meski kini mereka telah bangkit dan tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir (empat menang, tiga imbang).

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Fulham vs Liverpool di Liga Primer Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Fulham Vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Fulham vs Liverpool akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu 4 Januari 2026 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Fulham Vs Liverpool

Premier League - Premier League Craven Cottage

Laga Fulham vs Liverpool di ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Craven Cottage, London, pada Minggu 4 Januari 2026 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Fulham

Tiga pemain Fulham membela Nigeria di Piala Afrika 2025, yakni Samuel Chukwueze, Calvin Bassey, serta Alex Iwobi. The Cottagers juga harus menjamu Liverpool tanpa Rodrigo Muniz and Ryan Sessegnon yang cedera.

Kabar Tim Liverpool

Tak ada korban cedera baru setelah Liverpool diimbangi Leeds United, tapi Arne Slot masih belum bisa menurunkan Joe Gomez dan Wataru Endo, sementara Alexander Isak dan Giovanni Leoni dipastikan absen cukup lama. The Reds masih akan berlaga tanpa Mohamed Salah setelah Mesir lolos ke 16 besar Piala Afrika.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

