Jadwal Fulham Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Sudah resmi menunjuk Liam Rosenior sebagai pengganti Enzo Maresca, Chelsea masih akan dipimpin pelatih interim Calum McFarlane ketika menghadapi Fulham dalam derbi London barat di kancah Liga Primer Inggris, Kamis (8/1) dini hari WIB. The Blues akan melakoni away days terdekat mereka dengan bertandang ke Craven Cottage, yang notabene hanya berjarak sekitar 10 menit dari Stamford Bridge.

Duo bertetangga ini sama-sama mencuri hasil seri berkat gol menit akhir. Chelsea menyelamatkan satu poin dengan menahan Manchester City 1-1, sementara Fulham mengimbangi Liverpool 2-2 berkat gol spektakuler Harrison Reed.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Fulham vs Chelsea di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Fulham Vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Fulham vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Kamis 8 Januari 2026 pukul 02:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Fulham vs Chelsea

Premier League - Premier League Craven Cottage

Laga Fulham vs Chelsea di ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Craven Cottage, London, pada Kamis 8 Januari 2026 pukul 02:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Fulham

Trio Nigeria Fulham—Samuel Chukwueze, Calvin Bassey, dan Alex Iwobi—masih beraksi di Piala Afrika, sementara Rodrigo Muniz dipastikan belum pulih dari cedera paha tepat waktu untuk laga kontra Liverpool. Kenny Tete, Joshua King, dan Ryan Sessegnon masih abu-abu.

Meski demikian, Marco Silva tampaknya akan kembali menurunkan komposisi yang sama seperti saat menghadapi Liverpool, di mana ia sukses memaksimalkan skema tiga bek. Silva tak memiliki alasan kuat untuk mengubah sistem tersebut. Namun, kapten tim Tom Cairney kemungkinan harus mengalah untuk memberi tempat kepada Sander Berge, sementara gol spektakuler Harrison Reed diyakini belum cukup untuk mengamankan tempat sebagai starter.

Kabar Tim Chelsea

Akibat diskors, Moises Caicedo hanya bisa menonton dari pinggir lapangan saat Chelsea menahan imbang Manchester City 1-1. Hukuman akumulasi kartu kuning gelandang Ekuador itu kini telah tuntas, dan ia siap kembali memperkuat The Blues dalam derbi London barat.

Kembalinya Caicedo berpotensi menggeser kapten Reece James kembali ke posisi bek kanan, terutama jika Malo Gusto kembali harus mengisi sisi kiri pertahanan karena absennya Marc Cucurella yang masih bermasalah dengan paha.

Chelsea juga masih memantau kondisi Robert Sanchez dan Wesley Fofana, yang sama-sama diragukan bisa turun. Sementara itu, Mykhailo Mudryk, Dario Essugo, Levi Colwill, dan Romeo Lavia dipastikan absen.

