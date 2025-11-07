Jadwal Chelsea Vs Wolves: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Ujian berat menanti penerus Vitor Pereira pada Minggu (9/11) dini hari WIB, saat Wolverhampton Wanderers bertandang ke Stamford Bridge guna menghadapi Chelsea di lanjutan Liga Inggris. Tim juru kunci itu akan memainkan laga pertama mereka sejak memecat Pereira, sementara The Blues masih berusaha memulihkan kondisi usai perjalanan lebih dari 8.000 km ke Azerbaijan yang berakhir kurang memuaskan.

Menjamu Wolves, skuad Enzo Maresca bakal bertekad menebus hasil tengah pekan lalu, setelah secara mengejutkan ditahan imbang 2-2 oleh Qarabag di ajang Liga Champions. Gol penyama kedudukan dari Alejandro Garnacho di babak kedua menyelamatkan satu poin bagi Chelsea, setelah keunggulan cepat hasil sepakan Estevao Willian berhasil dibalikkan oleh tuan rumah.

Di kompetisi domestik, kondisi mereka jauh lebih stabil. The Blues baru saja meraih kemenangan 1-0 di markas Tottenham, hasil yang membantu melupakan kekalahan kandang dari Sunderland sebelumnya. Kini Chelsea menempati posisi ketujuh klasemen Liga Inggris—tertinggal delapan poin dari Arsenal sang pemuncak, namun hanya terpaut dua angka dari Manchester City di posisi kedua.

Sementara itu, Wolves datang ke London tanpa pelatih tetap setelah memecat Vitor Pereira. Tim asal Black Country tersebut belum satu kali pun menang dalam 10 laga liga musim ini, dan kekalahan 3-2 di kandang dari Burnley menjadi titik akhir kesabaran manajemen terhadap sang pelatih. Untuk sementara, tim utama ditangani oleh pelatih U-21 James Collins dan manajer U-18 Richard Walker, sembari klub terus mencari sosok baru untuk posisi kepala pelatih.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Chelsea vs Wolves di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Chelsea Vs Wolves

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Chelsea vs Wolves akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu, 9 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea Vs Wolves

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Laga Chelsea vs Wolves pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Minggu 9 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Chelsea

Strategi Maresca untuk menghadapi Qarabag langsung hancur berantakan hanya delapan menit setelah kick off. Romeo Lavia, yang baru pulih dari cedera kambuhan, kembali harus ditarik keluar karena mengalami masalah baru di paha. Cedera tersebut membuatnya harus menepi lagi untuk waktu yang belum bisa dipastikan.

Lavia bergabung dengan daftar cedera panjang yang sudah lebih dulu diisi oleh Cole Palmer, Levi Colwill, Dario Essugo, Benoit Badiashile, sementara Mykhailo Mudryk tengah menjalani skors. Untungnya ada sedikit kabar baik, dengan mantan winger Wolves Pedro Neto dikatakan sudah pulih dari cedera ringan dan berpeluang tampil melawan mantan klubnya.

Masih soal lini depan, Liam Delap juga sudah bisa kembali bermain setelah menjalani skorsing di kompetisi domestik. Ia kini masuk dalam pertimbangan starter untuk menghadapi tim yang membuatnya dikartu merah di ajang Piala Liga. Striker Inggris itu sempat menggantikan Tyrique George di babak kedua saat hasil imbang kontra Qarabag.

Kabar Tim Wolves

Sementara di kubu tim tamu, siapa pun yang dipercaya menurunkan susunan pemain Wolves akhir pekan ini harus memutar otak tanpa kehadiran bek Emmanuel Agbadou, yang absen akibat kartu merah langsung di babak pertama kekalahan dari Fulham.

Agbadou menjadi salah satu dari empat pemain Wolves yang absen untuk laga Minggu nanti, bergabung dengan Matt Doherty, Leon Chiwome, dan Rodrigo Gomes yang semuanya cedera. Ladislav Krejci diperkirakan akan kembali ditempatkan di lini belakang untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan Agbadou.

Selain itu, Jhon Arias dan Ki-Jana Hoever juga ditarik keluar di babak pertama saat kalah telak 3-0 di Craven Cottage, sehingga pemain seperti Andre, Joao Gomes, dan Jackson Tchatchoua kemungkinan besar akan kembali menjadi starter kontra Chelsea

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga