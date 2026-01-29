Goal.com
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoWest Ham United
LINK LIVE STREAMING CHELSEA VS WEST HAM DI VIDIO
Muhammad Zaki

Jadwal Chelsea Vs West Ham United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Chelsea vs West Ham United, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim.

Chelsea dan West Ham United akan saling berhadapan di Stamford Bridge dalam laga Liga Inggris bertajuk derbi London, Minggu (1/2) dini hari WIB.

The Blues menjamu West Ham dengan misi melanjutkan momentum positif usai tiga poin atas Crystal Palace di akhir pekan, disusul hasil monumental di Liga Champions melawan Napoli. Dua gol spekatkuler Joao Pedro di Stadio Diego Armando Maradona tak hanya membawa Chelsea lolos otomatis ke 16 besar, tapi juga membuat Liam Rosenior mencatatkan lima kemenangan dari enam laga pertamanya sebagai juru taktik di Stamford Bridge, sekaligus mengantongi empat kemenangan beruntun.

Mereka akan diuji The Hammers yang sangat membutuhkan poin di tengah upaya melepaskan diri dari zona degradasi. West Ham saat ini duduk di peringkat 18 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 20 poin dari 23 laga. Dipimpin Nuno Espirito Santo yang menggantikan Graham Potter pada akhir September, mereka mampu memetik kemenangan beruntun di tiga laga terakhir lintas kompetisi, termasuk mengalahkan tim 'Big Six' Tottenham dan Sunderland yang sempat menghuni papan atas di awal musim.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Chelsea vs West Ham United di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Chelsea vs West Ham United

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Chelsea vs West Ham United akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu 1 Februari 2026 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea vs West Ham United

crest
Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Laga Chelsea vs West Ham United pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Minggu 1 Februari 2026 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs West Ham United

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-4-1-1

Home team crestWHU
1
R. Sanchez
24
R. James
23
T. Chalobah
5
B. Badiashile
3
M. Cucurella
25
M. Caicedo
41
Estevao
7
P. Neto
17
A. Santos
8
E. Fernandez
20
J. Pedro
23
A. Areola
25
J. Todibo
29
A. Wan-Bissaka
15
K. Mavropanos
30
O. Scarles
20
J. Bowen
18
M. Fernandes
19
Pablo
7
C. Summerville
28
T. Soucek
11
V. Castellanos

4-4-1-1

WHUAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • L. Rosenior

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • N. Espirito Santo

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Chelsea

Raheem Sterling sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad Chelsea usai resmi dilepas dan sejak awal memang tidak diproyeksikan tampil musim ini. Cole Palmer telah kembali dari cedera dengan tampil sebagai pemain pengganti dan mencatat dua assist melawan Napoli, tapi belum ada jaminan ia cukup bugar untuk menjadi starter kontra West Ham.

Romeo Lavia belum kembali ke sesi latihan tim karena masih menjalani pemulihan, sementara kondisi Filip Jorgensen masih dalam pemantauan. Levi Colwill (lutut), Tosin Adarabioyo (hamstring), dan Dario Essugo dipastikan absen.

Kabar Tim West Ham United

West Ham dipastikan tampil tanpa Lucas Paqueta mengingat gelandang Brasil sedang dalam proses merampungkan transfernya ke Flamengo. James Ward-Prowse juga baru saja dipinjamkan ke Burnley. Rekrutan anyar Adama Traore berpeluang melakoni debutnya dengan menghadapi Chelsea.

Performa Terkini

CHE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

WHU
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Pertemuan

CHE

Last 5 matches

WHU

4

Menang

0

Seri

1

Menang

16

Gol tercipta

5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

