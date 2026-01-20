Jadwal Chelsea Vs Pafos FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea kembali ke Liga Champions dengan menjamu wakil Siprus, Pafos FC, di Stamford Bridge, Kamis (22/1) dini hari WIB. Laga ini akan menjadi laga Liga Champions perdana bagi Liam Rosenior, yang empat pertandingan awalnya sebagai pelatih The Blues sejauh ini datang dari empat kompetisi yang berbeda.

Awal masa kerja Rosenior bisa dibilang menjanjikan. Ia memenangi dua dari tiga laga pertamanya di kursi pelatih dan akhir pekan lalu sukses menaklukkan Brentford yang tampil ngotot.

Saat ini, Si Biru masih tertahan di peringkat 13 klasemen fase liga Liga Champions. Tiga poin akan sangat krusial jika mereka ingin terhindar dari skenario harus memainkan play-off dua leg menuju babak 16 besar. Mengingat padatnya jadwal, Chelsea akan mengerahkan seluruh tenaga untuk finis di delapan besar UCL.

Rosenior pun punya alasan untuk percaya diri, mengingat lawan yang dihadapi adalah salah satu klub dengan profil paling kecil di turnamen ini.

Meski begitu, Pafos tidak bisa dipandang remeh. Mereka telah mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan Liga Champions sejauh ini, termasuk kemenangan mengejutkan atas Villarreal pada November lalu serta hasil imbang melawan Monaco dan Olympiacos.

Salah satu nama paling menarik di skuad Pafos adalah David Luiz. Bek veteran itu membela Chelsea dalam dua periode dan merupakan bagian dari skuad legendaris yang menjuarai Liga Champions 2011/12. Kini berusia 38 tahun, Luiz kembali ke Stamford Bridge untuk pertama kalinya sejak Januari 2020, saat membantu Arsenal menahan imbang The Blues 2-2.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Chelsea vs Pafos FC di Liga Champions (UCL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara Chelsea vs Pafos FC akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports & Vidio pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Laga Chelsea vs Pafos FC di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Chelsea

Kemenangan atas Brentford membawa sedikit konsekuensi bagi Chelsea. Bek tengah Tosin Adarabioyo harus ditarik keluar sebelum satu jam pertandingan usai akibat rasa tidak nyaman pada hamstring. Namun, Rosenior bakal berharap itu murni langkah pencegahan. Chelsea juga masih menunggu kepastian kondisi Estevao Willian, Jamie Bynoe-Gittens, dan Malo Gusto. Sementara itu, Mykhailo Mudryk, Romeo Lavia, dan Levi Colwill dipastikan absen.

Dengan segala hormat kepada Pafos, laga ini bisa menjadi momen ideal bagi Rosenior untuk melakukan rotasi. Situasi tersebut membuka peluang bagi nama-nama seperti Josh Acheampong, Jorrel Hato, Andrey Santos, dan bahkan Tyrique George untuk mendapat menit bermain.

Kabar Tim Pafos FC

Bicara soal bek Chelsea, Pafos sendiri ironisnya terancam kehilangan David Luiz sehingga laga reuni mungkin tak terwujud. Sang veteran mengalami cedera dan hanya bermain 12 menit saat timnya kalah pada akhir pekan lalu.

Penggantinya, David Goldar, juga harus ditarik keluar karena masalah fisik, demikian pula penyerang Joao Correira. Hal itu membuat sang pelatih, Juan Carlos Celades, mendadak memiliki tiga masalah cedera baru menjelang kunjungan ke markas juara Piala Dunia Antarklub. Alhasil, sang juara Liga Siprus berpotensi tampil sangat pincang di lini belakang. Derrick Luckassen, sepupu dari striker Sunderland Brian Brobbey, diprediksi akan berduet dengan bek darurat Bruno Langa di jantung pertahanan.

