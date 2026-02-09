Jadwal Chelsea Vs Leeds United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea bertekad melanjutkan catatan sempurna mereka di Liga Inggris di bawah arahan Liam Rosenior saat menjamu Leeds United di Stamford Bridge, Rabu (11/2) dini hari WIB. The Blues selalu menang dalam empat laga liga sejak kedatangan Rosenior. Di sisi lain, Leeds juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah hanya kalah dua kali dari 13 laga terakhir, sekaligus berambisi menjauh dari zona degradasi lewat hasil positif di London barat. The Whites pun membidik peluang mencatat kemenangan ganda atas Chelsea untuk pertama kalinya sejak musim 1991/92.

Setelah tersingkir dari Piala Liga oleh Arsenal, Chelsea tak butuh waktu lama untuk kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Wolverhampton Wanderers 3-1 pada akhir pekan kemarin. Hat-trick Cole Palmer di babak pertama menjadi kunci kemenangan tersebut. Hasil itu juga menempatkan Rosenior sebagai manajer permanen keempat dalam sejarah Chelsea yang mampu memenangi empat laga EPL pertamanya. Chelsea kini hanya terpaut satu poin dari Manchester United yang tengah bangkit dalam persaingan memperebutkan empat besar, dan mereka sadar harus terus menang demi menjaga peluang lolos ke Liga Champions.

The Blues tampil jauh dari kata meyakinkan saat kalah 3-1 dari Leeds pada pertemuan pertama bulan Desember lalu—salah satu penampilan terburuk mereka musim ini. Namun, Chelsea punya alasan kuat untuk percaya diri pada laga kali ini, mengingat mereka selalu menang dalam tujuh laga kandang terakhir melawan Leeds.

Leeds sendiri kerap naik-turun antara Premier League dan Championship dalam lima tahun terakhir. Sempat terancam kembali terdegradasi setelah hanya mengumpulkan 11 poin dari 13 pertandingan awal, pasukan Daniel Farke kemudian bangkit.

Kemenangan atas Chelsea pada pekan ke-14 menjadi awal dari rangkaian tujuh laga tanpa kekalahan, yang membuat perolehan poin mereka melonjak dari 11 menjadi 22. Kekalahan dramatis 4-3 dari Newcastle United memang sempat menjadi kemunduran, tetapi tim asal Elland Road itu bangkit dengan meraih tujuh dari 12 poin berikutnya, termasuk kemenangan 3-1 atas Nottingham Forest di laga terakhir.

Meski demikian, pekerjaan Leeds belum selesai untuk memastikan kelangsungan hidup di kasta tertinggi. Lawatan ke Stamford Bridge ini menjadi yang pertama dari tiga pertandingan beruntun melawan tim yang saat ini menghuni lima besar klasemen.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Chelsea vs Leeds United di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Chelsea vs Leeds United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Chelsea vs Leeds United akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Rabu 11 Februari 2026 pukul 02:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea vs Leeds United

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Laga Chelsea vs Leeds United pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Rabu 11 Februari 2026 pukul 02:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Chelsea

Chelsea diprediksi masih harus tampil tanpa Jamie Gittens dan Tosin Adarabioyo, yang sama-sama menepi akibat cedera hamstring. Sementara itu, Dario Essugo dan Romeo Lavia masih melanjutkan proses pemulihan dari masalah pada paha. Levi Colwill juga belum bisa dimainkan karena masih menjalani pemulihan dari cedera lutut serius. Kondisi Filip Jorgensen masih diragukan, meski kiper asal Denmark itu kecil kemungkinan menggusur Robert Sanchez sebagai pilihan utama di bawah mistar.

Andrey Santos ditarik keluar di menit-menit akhir laga melawan Wolves karena mengalami benturan, sehingga ketersediaannya masih menjadi tanda tanya. Namun, Rosenior mengindikasikan Reece James berpeluang kembali masuk dalam daftar pemain setelah absen dalam dua pertandingan terakhir. Hat-trick Cole Palmer di Molineux menjadikannya pemain pertama dalam sejarah Liga Primer Inggris yang mencatat tiga hat-trick di babak pertama. Gelandang timnas Inggris itu akan menghadapi laga ini dengan kepercayaan diri tinggi dan kemungkinan kembali beroperasi tepat di belakang Joao Pedro.

Prediksi line-up Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Estevao, Palmer, Neto; J Pedro

Kabar Tim Leeds United

Di kubu tamu, Dominic Calvert-Lewin diprediksi kembali menjadi ujung tombak. Ia merupakan satu dari tiga pemain, bersama Jaka Bijol dan Ao Tanaka, yang mampu mencetak gol kandang dan tandang melawan Chelsea dalam satu musim, sejak terakhir kali Mark Viduka melakukannya pada 2001. Facundo Buonanotte, yang masa peminjamannya di Chelsea dihentikan pada Januari sebelum bergabung sementara dengan Leeds, tidak masuk skuad Daniel Farke akhir pekan lalu karena alasan taktik menyusul kembalinya Daniel James dan Lukas Nmecha. Ia berpeluang kembali absen. Dengan James dan Nmecha kini kembali tersedia, Anton Stach tampaknya menjadi satu-satunya pemain yang berpotensi absen, membuat pelatih asal Jerman itu nyaris memiliki skuad penuh untuk dipilih.

Prediksi line-up Leeds United (3-5-2): Darlow; Rodon, Struijk, Justin; Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga