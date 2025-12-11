Jadwal Chelsea Vs Everton: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea masih tertekan dan membutuhkan kemenangan besar saat menjamu Everton yang tengah on fire pada ajang Liga Primer Inggris, Sabtu (13/12).

Rezim Enzo Maresca di Chelsea sejauh ini dipenuhi rangkaian performa menjanjikan yang menunjukkan mereka siap bersaing memperebutkan trofi besar, namun selalu saja diselingi performa yang tiba-tiba anjlok sehiungga merusak momentum. Dan kini, The Blues sedang berada dalam fase kemerosotan tersebut. Pada tengah pekan, Chelsea tumbang 2-1 dari Atalanta pada fase liga Liga Champions, membuat mereka genap sudah empat laga tanpa kemenangan setelah sebelumnya menuai rentetan hasil cemerlang, terakhir membantai Barcelona 3-0.

Di sisi lain, Everton justru tampil gemilang pekan lalu. Setelah gol bunuh diri Nikola Milenkovic membuka keunggulan, Thierno Barry dan bekas gelandang Chelsea Kiernan Dewsbury-Hall mengunci kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest di Hill Dickinson Stadium. Kemenangan itu menjadi yang keempat dari lima laga terakhir bagi Everton, setelah sebelumnya menaklukkan Fulham, Manchester United, dan Bournemouth. Rentetan hasil positif tersebut membuat The Toffees kini berada tepat di luar zona Liga Champions, hanya tertinggal satu poin dari The Blues.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Chelsea vs Everton di Liga Inggris (EPL)

Cara Menonton Pertandingan Chelsea Vs Everton

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Chelsea vs Everton akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Sabtu 13 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea Vs Everton

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Laga Chelsea vs Everton pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Sabtu 13 Desember 2025 pukul 22:00.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Chelsea

Chelsea menutup kekalahan di tangan Atalanta tanpa Wesley Fofana, yang mengalami cedera mata gara-gara terkena sepatu Gianluca Scamacca. Hukuman Moises Caicedo buntut kartu merah lawan Arsenal baru akan selesai di laga Everton, yang menciptakan krisis lini tengah karena dua pelapisnya, Romeo Lavia dan Dario Essugo, menepi karena cedera. Enzo Maresca mungkin harus kembali memasang Reece James atau Andrey Santos untuk berduet dengan Enzo Fernandez. Di saat yang sama, Enzo juga butuh waktu istirahat mengingat ia baru absen sekali dari 23 laga The Blues musim ini.

Baru sembuh dari cedera hamstring, Liam Delap terpaksa absen lagi gara-gara cedera bahu saat diimbangi Bournemouth. Untungnya Cole Palmer diprediksi kembali bermain, sehingga membebaskan Joao Pedro untuk mengisi pos No. 9, meski penyerang Brasil tersebut tak bisa dikategorikan sebagai striker murni. Chelsea juga tanpa Levi Colwill yang cedera jangka panjang serta Mykhailo Mudryk yang masih menjalani hukuman kasus doping.

Kabar Tim Everton

Idrissa Gueye bisa kembali dimainkan kontra Chelsea menyusul berakhirnya hukuman tiga laga, begitu pula Tim Iroegbunam yang menjalani hukman satu laga. Sayangnya Thierno Barry diragukan karena masalah bahu.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

