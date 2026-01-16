Jadwal Chelsea Vs Brentford: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Debut Liam Rosenior di Liga Primer Inggris sebagai pelatih Chelsea langsung menghadirkan ujian berat, menghadapi Brentford yang tengah on fire dan melesat di papan atas pada derbi London barat di Stamford Bridge, Sabtu (17/1) besok.

Rosenior baru sekitar satu setengah pekan menangani Chelsea. Debutnya berujung manis, dengan kemenangan telak 5-1 atas tim Championship, Charlton Athletic, pada putaran ketiga Piala FA akhir pekan lalu.

Namun, pada laga keduanya, The Blues harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 3-2 pada leg pertama semifinal Piala Liga di Stamford Bridge, Kamis (15/1) kemarin. Penampilan Chelsea kala itu tergolong mengecewakan, bahkan skor akhir bisa dibilang lebih ramah daripada apa yang mereka tampilkan di lapangan.

Di sisi lain, meski sempat terkesan awur-awuran sepanjang bursa transfer musim panas, Brentford justru tampil gemilang musim ini. Ini menjadi musim pertama Keith Andrews sebagai manajer, dengan The Bees memulai rangkaian laga akhir pekan ini di posisi tepat di luar empat besar klasemen Liga Inggris.

Performa solid itu berlanjut di Piala FA. Brentford memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka menjadi enam laga di semua kompetisi setelah menang nyaman 2-0 atas Sheffield Wednesday, yang tengah dilanda krisis di dasar klasemen Championship, di Hillsborough pada putaran ketiga akhir pekan lalu.

Cara Menonton Pertandingan Chelsea vs Brentford

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Chelsea vs Brentford akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Sabtu 17 Januari 2026 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea vs Brentford

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Laga Chelsea vs Brentford pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Sabtu 17 Januari 2026 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Chelsea

Chelsea masih tanpa Levi Colwill (ACL), Romeo Lavia (paha), dan Mykhailo Mudryk (skors kasus doping). Liam Delap dan Jamie Gittens sama-sama sakit usai terserah virus dan masih dipisahkan dari skuad demi menghindari penularan. Kecil kemungkinan keduanya dilibatkan melawan Brentford.

Cole Palmer (paha) dan Reece James (pinggul) dijadwalkan kembali berlatih setelah absen saat kalah kontra Arsenal. Keputusan mereka bisa bermain atau tidak baru akan diambil di menit-menit akhir, demikian pula dengan Malo Gusto yang kondisinya belum dirinci. Untungnya Moises Caicedo sudah bebas dari skors dan diprediksi langsung mengisi peran jangkar di lini tengah Chelsea.

Kabar Tim Brentford

Dari kubu Brentford, Josh Dasilva, Fabio Carvalho, dan Antoni Milambo masih menepi akibat cedera lutut jangka panjang. Jordan Henderson akan menjalani pemeriksaan terakhir untuk masalah pergelangan kaki menjelang sepak mula. Frank Onyeka masih membela Nigeria di Piala Afrika, namun Dango Ouattara telah kembali dan siap dimainkan.

