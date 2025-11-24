Jadwal Chelsea Vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Saling menempel di klasemen fase liga Liga Champons, Chelsea dan Barcelona akan bentrok di Stamford Bridge pada duel dua raksasa yang digelar besok Rabu (26/11) dini hari WIB.

Kedua tim berada dalam situasi yang sama dengan tujuh poin dari empat laga, hasil yang naik-turun dan membuat mereka sementara berada di luar zona otomatis lolos ke 16 besar—Chelsea di posisi 12, Barcelona di posisi 11. Terakhir kali turun di Eropa, The Blues ditahan 2-2 oleh Qarabag, sementara Barca bermain 3-3 di markas Club Brugge.

Chelsea datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Burnley di Liga Inggris pada Sabtu lalu, dan mereka berharap bisa membawa momentum itu untuk kembali menata jalur menuju babak gugur.

Sang juara bertahan La Liga, Barcelona, menang telak 4-0 atas Athletic Bilbao pada akhir pekan, meski performa mereka di Eropa masih inkonsisten. Mereka kini sejajar poin dengan Chelsea. Dalam laga sebelumnya, Carlos Forbs dari Brugge memanfaatkan garis pertahanan tinggi Barcelona, dan Chelsea diperkirakan mencoba hal serupa lewat kecepatan para winger mereka. Tim asuhan Hansi Flick telah mencetak 12 gol di Liga Champions musim ini, dan akan percaya diri menghadapi pertahanan Chelsea yang sudah kebobolan enam kali.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Chelsea vs Barcelona di Liga Champions (UCL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Chelsea Vs Barcelona

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara Chelsea vs Barcelona akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports 1 & Vidio pada Rabu 26 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Chelsea vs Barcelona

Champions League - Champions League Stamford Bridge

Laga Chelsea vs Barcelona di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Rabu 26 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Chelsea

Fans Chelsea langsung ketar-ketir dan siaga satu ketika Reece James, yang rentan cedera, ditarik keluar saat jeda kontra Burnley. Namun, Enzo Maresca memastikan seusai laga bahwa pergantian tersebut memang sudah direncanakan dan bukan akibat cedera baru.

Bek lain, Wesley Fofana, tidak masuk skuad saat melawan Burnley untuk alasan “perlindungan”, sehingga bek Prancis itu seharusnya kembali masuk perhitungan untuk menghadapi Barcelona. Namun, Tosin Adarabioyo layak diperhitungkan sebagai starter setelah tampil luar biasa di Turf Moor.

Romeo Lavia (paha), Cole Palmer (pangkal paha/jari kaki), Dario Essugo (paha), dan Levi Colwill (lutut) masih absen untuk Chelsea, begitu pula Mykhailo Mudryk, yang kini hampir absen satu tahun penuh akibat skorsing terkait kasus doping.

Kabar Tim Barcelona

Pelatih Barcelona Hansi Flick juga menarik salah satu bek sayapnya setelah turun minum pada laga kontra Athletic Bilbao akhir pekan kemarin. Alejandro Balde ditarik keluar setelah mengalami benturan di kepala, tetapi sejauh ini tidak ada kekhawatiran serius soal kesiapannya melawan Chelsea.

Kepulangan Marcus Rashford ke Inggris masih diragukan karena ia sakit, sementara Raphinha sudah kembali dari cedera hamstring dan tampil dari bangku cadangan melawan Athletic Bilbao. Ferran Torres, yang mencetak dua gol, juga layak mempertahankan tempatnya di starting XI.

Frenkie de Jong bisa dimainkan lagi setelah menjalani skorsing domestik, tetapi Pedri (hamstring), Gavi (lutut), dan Marc-Andre ter Stegen (punggung) tetap absen untuk tim tamu.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga