Jadwal Burnley Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liga Primer Inggris akhirnya kembali bergulir setelah jeda internasional, ketika tim peringkat tiga Chelsea bertandang ke Turf Moor menghadapi Burnley, yang berada tepat di atas zona degradasi, Sabtu (22/11). The Blues berpeluang naik sementara ke posisi kedua jika mampu membawa pulang hasil positif dari Turf Moor.

Skuad Enzo Maresca merespons dengan sangat baik setelah kekalahan mengejutkan dari Sunderland. Sejak hasil itu, Chelsea meraih tiga kemenangan dalam empat laga, dan membantai Wolves 3-0 di Stamford Bridge membuat mereka mencatat dua kemenangan beruntun di Liga Inggris sebelum jeda. Alejandro Garnacho dan Pedro Neto—duo winger yang mulai dijuluki 'GarNeto'—mulai menunjukkan performa yang stabil. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi demi mengejar Arsenal, yang unggul enam poin di puncak klasemen.

Sebaliknya, Burnley tengah terjebak di tengah keterpurukan. Mereka menelan dua kekalahan beruntun saat melawan tim-tim London: Arsenal dan West Ham, dan akhir pekan ini harus menghadapi tim London lainnya. Kekalahan dari West Ham terasa paling menyakitkan bagi Scott Parker karena mereka sempat unggul sebelum akhirnya menyerah begitu saja. Hasil itu juga membuat jarak kedua tim makin tipis, dengan The Hammers naik ke posisi 18 dan hanya tertinggal selisih gol dari Burnley.

The Clarets, yang kerap tampil lebih garang saat menghadapi lawan kuat, akan berusaha mencatatkan clean sheet pertama dalam tiga laga ketika menjamu Chelsea. Kemenangan perdana atas Chelsea dalam lebih dari 10 pertemuan terakhir tentu akan disambut meriah oleh publik Turf Moor.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Burnley

Hjalmar Ekdal berpeluang kembali ke starting XI setelah pulih dari cedera mata. Kehadirannya memungkinkan Scott Parker kembali menurunkan formasi lima bek. Jordan Beyer, Connor Roberts, dan Zeki Amdouni masih menepi. Lesley Ugochukwu berpeluang tampil menghadapi mantan klubnya, sementara Armando Broja yang merupakan jebolan akademi Chelsea harus menepi karena cedera ketika membela Albania. Performa Flemming membuat Lyle Foster sementara harus puas duduk di bangku cadangan.

Kabar Tim Chelsea

Ruang perawatan Chelsea juga masih penuh sesuk. Bahkan Pedro Neto dan Enzo Fernandez masih berpacu dengan waktu untuk bisa pulih tepat waktu. Namun, absennya Cole Palmer akan menjadi sorotan utama, dengan sang playmaker baru bisa kembali pada Desember akibat cedera pangkal paha. Pertahanan The Blues begitu goyah ditinggal Levi Colwill yang cedera ACL. Sementara Romeo Lavia dan Benoît Badiashile diperkirakan pulih dan setidaknya masuk bangku cadangan saat melawan Burnley. Jika Neto tak lolos tes kebugaran, Estevao kemungkinan akan dipercaya mengisi sisi kanan.

