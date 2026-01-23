Jadwal Bournemouth Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan kembali beraksi di Liga Inggris, Minggu (25/1) dini hari WIB, saat bertandang ke markas Bournemouth.

Skuad asuhan Arne Slot datang ke Vitality Stadium dengan kepercayaan diri tinggi setelah kunjungan mereka ke Marseille pada pertengahan pekan berakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Mohamed Salah akhirnya kembali dari Piala Afrika, sementara Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo sama-sama mencetak gol dalam hasil yang berpotensi menjadi titik kebangkitan The Reds.\

Di kompetisi domestik, Liverpool kini berada di peringkat empat setelah memetik empat hasil imbang beruntun di Liga Inggris. Namun, posisi mereka di zona Liga Champions masih jauh dari aman dan bisa terancam jika gagal membawa pulang tiga poin dari Bournemouth.

Bournemouth sendiri tengah berada dalam periode sulit. The Cherries terpuruk di peringkat 15 dan masih merasakan dampak kepergian Antoine Semenyo ke Manchester City. Dengan hanya satu kemenangan dari 14 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Andoni Iraola masih terus mencari formula untuk mengembalikan timnya ke jalur positif.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Bournemouth vs Liverpool di Liga Primer Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Bournemouth Vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Bournemouth vs Liverpool akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Bournemouth Vs Liverpool

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Laga Bournemouth vs Liverpool di ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Vitality Stadium, Bournemouth, pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Bournemouth

Masalah cedera di lini depan Bournemouth terus bertambah. Dalam hasil imbang melawan Brighton, mereka kehilangan Marcus Tavernier dan Amine Adli akibat masalah fisik. Iraola mengonfirmasi bahwa Tavernier akan menepi “untuk beberapa waktu” karena cedera hamstring, sementara Adli diperkirakan tidak mengalami masalah serius.

Tavernier kini bergabung di ruang perawatan bersama Will Dennis (pergelangan kaki), Enes Unal (selangkangan), David Brooks (pergelangan kaki), Tyler Adams (lutut), Ben Gannon-Doak (paha), dan Justin Kluivert (lutut). Adli sendiri masih berpeluang tampil akhir pekan ini.

Bournemouth juga sudah mulai memanfaatkan dana hasil penjualan Semenyo dengan merekrut gelandang 20 tahun asal Hongaria, Alex Toth, senilai £10,4 juta. Meski demikian, Toth kemungkinan besar akan dicadangkan melawan Liverpool.

Kabar Tim Liverpool

Satu-satunya kabar kurang menyenangkan dari kubu Liverpool di tengah pekan datang dari Federico Chiesa. Winger Italia itu mengalami cedera yang tidak dijelaskan secara rinci dalam sesi latihan dan akhirnya tidak bisa tampil melawan Marseille, meski sempat ikut pemanasan.

Belum dapat dipastikan apakah masalah yang dialami Chiesa cukup serius hingga akan memaksanya absen kontra Bournemouth. Untungnya, Liverpool mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya Mohamed Salah setelah menyelesaikan tugasnya di Piala Afrika 2025. Penyerang berusia 33 tahun itu kini berpeluang mencatatkan start pertamanya di Liga Inggris sejak 22 November.

Meski demikian, Liverpool masih tanpa Alexander Isak (betis), Conor Bradley (lutut), dan Giovanni Leoni (lutut) yang belum pulih. Ibrahima Konate juga absen di laga Marseille karena alasan pribadi, namun bek asal Prancis itu diperkirakan sudah siap kembali untuk menjaga pertahanan The Reds di Vitality Stadium.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga