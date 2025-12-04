Jadwal Bournemouth Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Chelsea akan melanjutkan periode terkutuk di bulan Desember dengan melawat ke markas Bournemouth di Liga Primer Inggris, Sabtu (6/12) malam WIB.

Desember memang kerap menjadi bulan momok bagi The Blues, dan musim ini mereka mengawalinya dengan dihajar Leeds United 3-1, Kamis (4/12). Situasinya pun serupa dengan yang sudah-sudah: mencatatkan paruh pertama musim dengan gemilang, sebelum kedodoran sepanjang Desember.

Begitulah yang terjadi musim lalu. Sempat dibicarakan sebagai salah satu penantang gelar menyaingi Liverpool dan Arsenal di 2024/25, Enzo Maresca dan anak-anak asuhnya memilih menolak label tersebut. Mungkin mereka lupa bahwa kata-kata adalah doa, dan penolakan tersebut terkabul menjadi kenyataan. Awalnya ikut pacuan gelar, Chelsea terseok-seok sejak akhir 2024 hingga awal 2025. Cole Palmer kehilangan magisnya di paruh kedua, dan butuh kemenangan tipis atas Nottingham Forest di pekan terakhir untuk memastikan tiket ke Liga Champions musim ini. Musim 2021/22 ketika masih ditangani Thomas Tuchel juga sama. November 2021 menjadi terakhir kalinya The Blues menghuni puncak klasemen EPL, sebelum rentetan hasil buruk (empat kemenangan saja dari 11 laga) melempar armada Tuchel keluar pacuan gelar sepenuhnya.

Padahal, kali ini mereka baru saja menikmati tren paling menjanjikan sejak era kepemilikan BlueCo, tak terkalahkan tujuh laga beruntun, termasuk membantai Barcelona 3-0 dan menahan Arsenal 1-1 dengan bersenjatakan 10 orang saja. Untuk bisa dianggap sebagai tim serius, skuad Maresca tidak boleh mengendurkan momentum sedikit pun, terutama melawan tim promosi yang belum menang dalam sedang dalam rentetan empat kekalahan. Yang terjadi sungguh mengecewakan para loyalis Si Biru: dari Liam Delap sampai Estevao, Chelsea bermain lungkrah nan lesu. Enzo Fernandez sampai berteriak mempertanyakan ke mana intensitas permainan rekan-rekannya yang tujuh laga terakhir begitu kencang terasa.

Tapi dosa terbesar Maresca adalah terus memainkan Tosin Adarabioyo, yang lagi-lagi terbukti menjadi beban bagi lini belakang timnya. Dalam delapan laga terakhir termasuk vs Leeds, Tosin bermain tiga kali sebagai starter. Dalam lima laga tanpanya, Chelsea tak terkalahkan dan hanya kebobolan satu kali, yakni saat kalah jumlah melawan The Gunners sang pemimpin klasemen. Di tiga laga sisanya? Kebobolan delapan gol, dan hanya menang sekalI!

Chelsea kini tertinggal sembilan poin dari Arsenal, dan Maresca terang-terangan mengaku tak ada hal positif yang bisa dipetik dari kekalahan melawan Leeds. Seharusnya ini menjadi musim di mana The Blues beranjak dari label tim yang sedang berproses, menjadi tim yang mulai siap bersaing lagi. Tapi kekalahan-kekalahan seperti melawan Leeds membuat rasa ragu kembali menyeruak di benak para penggemar: apa mungkin Chelsea tidak akan pernah benar-benar kembali?

Pertanyaan itu bisa dijawab Maresca dengan lebih baik mempersiapkan timnya menghadapi Bournemouth akhir pekan ini, tim yang juga sedang terjebak tren buruk dengan empat kekalahan dan satu seri dalam lima laga terakhir. Ironisnya, The Cherries dilatih Andoni Iraola, yang namanya sempat disebut sebagai calon pengganti Maresca andai para petinggi mulai tak puas dengan kinerja juru taktik asal Italia itu. Waspadalah, Maresca!

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Bournemouth vs Chelsea di Liga Primer Inggris (EPL)

Cara Menonton Pertandingan Bournemouth Vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Bournemouth vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Sabtu 6 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Bournemouth Vs Chelsea

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Laga Bournemouth vs Chelsea di ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di Vitality Stadium, Bournemouth, pada Sabtu 6 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Bournemouth

Bournemouth bakal tanpa Ben Doak hingga paling tidak Februari tahun depan setelah mantan penyerang Liverpool itu mengalami cedera hamstring. Matai Akinmboni menjalani proses pemulihan dengan baik dan diprediksi bisa segera kembali berlatih. Ryan Christie absen melawan Sunderland dan Everton berturut-turut, dan kemungkinan belum bisa kembali melawan Chelsea.

Kabar Tim Chelsea

Romeo Lavia masih langganan masuk ruang perawatan setelah cedera betis kontra Qarabag di Liga Champions. Chelsea akan tanpa Levi Colwill selama sebagian besar musim ini akibat cedera ACL, sementara Dario Essugo yang diharapkan bisa melapisi Moises Caicedo justru mengalami kemunduran dalam pemulihannya pasca operasi dan baru bisa bermain paling cepat melawan Everton pada pertengahan Desember.

