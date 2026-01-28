Jadwal Barcelona Vs Copenhagen: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona harus menang dengan skor besar pada matchday terakhir fase liga Liga Champions UEFA, saat menjamu FC Copenhagen di Camp Nou, Kamis (29/1) dini hari WIB.

Memasuki laga penentuan ini, Blaugrana berada tepat di luar delapan besar, zona yang menjamin tiket otomatis ke fase gugur. Situasinya sangat ketat, dengan delapan tim sama-sama mengoleksi 13 poin dan bersaing memperebutkan posisi delapan besar, membuat produktivitas gol menjadi faktor krusial.

Barcelona datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja menang meyakinkan 3-0 atas Real Oviedo di Camp Nou, beberapa hari setelah menyajikan laga atraktif dengan kemenangan 4-2 atas Slavia Praha di ibu kota Ceko.

Sementara itu, Copenhagen juga masih punya perjuangannya sendiri. Sang kampiun Denmark saat ini berada tepat di luar posisi 24 besar, atau batas terakhir zona play-off fase gugur, setelah mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dari tujuh laga fase liga sejauh ini.

Peluang Copenhagen tetap terbuka berkat hasil imbang 1-1 melawan Napoli di Parken pekan lalu, sebuah hasil berharga yang diraih meski mereka harus bermain dengan sepuluh orang setelah Thomas Delaney diusir wasit di pertengahan babak pertama.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Barcelona vs Copenhagen di Liga Champions (UCL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Copenhagen

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan fase liga Liga Champions (UCL) antara Barcelona vs Copenhagen akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming beIN Sports & Vidio pada Kamis 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Copenhagen

Champions League - Champions League Spotify Camp Nou

Laga Barcelona vs Copenhagen di fase liga Liga Champions (UCL) akan digelar di Camp Nou, Barcelona, pada Kamis 29 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Barcelona akan tampil pincang melawan Copenhagen. Ferran Torres, Gavi, Pedri, dan Andreas Christensen dipastikan absen karena cedera, sementara Frenkie de Jong harus menjalani skors akibat akumulasi kartu kuning yang ia terima saat menghadapi Slavia Praha.

Absennya sejumlah gelandang inti membuka peluang bagi Marc Casado untuk kembali mempertahankan posisinya di lini tengah. Ia berpotensi didampingi Eric Garcia, sementara di lini belakang Gerard Martin diprediksi tampil bersama Pau Cubarsi. Di sektor depan, Dani Olmo masih berpeluang tersisih dari susunan sebelas awal. Fermin Lopez, Lamine Yamal, dan Raphinha diperkirakan akan beroperasi di belakang Robert Lewandowski.

Prediksi susunan pemain Barcelona (4-2-3-1): J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Kabar Tim Copenhagen

Di kubu Copenhagen, Thomas Delaney harus menepi setelah kartu merah yang ia terima saat melawan Napoli. Rodrigo Huescas dan Magnus Mattsson juga absen karena cedera, namun selain itu tim tamu berada dalam kondisi relatif siap untuk bertandang ke Camp Nou. Jordan Larsson menjadi salah satu andalan utama Copenhagen. Penyerang berusia 28 tahun itu telah mencetak delapan gol dan menyumbang empat assist dari 35 penampilan di semua kompetisi musim ini, dan diperkirakan akan masuk dalam starting XI tim tamu.

Prediksi susunan pemain Copenhagen (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Claesson, Larsson; Cornelius, Dadason

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

BAR Last 2 matches FCK 1 Menang 1 Seri 0 Menang FC Koebenhavn 1 - 1 Barcelona

Barcelona 2 - 0 FC Koebenhavn 3 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

