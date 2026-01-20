Jadwal Bodo/Glimt Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City datang ke markas Bodo/Glimt untuk mengamankan posisi delapan besar Liga Champions untuk merebut tiket otomatis ke 16 Besar, sehingga mereka bisa menghindari babak play-off.

Tim besutan Pep Guardiola datang ke Norwegia dengan empat laga beruntun tanpa kemenangan di Liga Primer pada awal 2026, termasuk kekalahan dari Manchester United akhir pekan kemarin. Mereka kini berharap tuah datang dari ajang piala, karena mereka sukses menang di Piala FA dan Carabao Cup.

Hanya saja, Man City sedikit berada di atas angin, karena lawan mereka belum menjalani pertandingan kompetitif sejak 10 Desember lalu. Bodo/Glimt pun cuma menjalani laga uji coba melawan Groningen dan DVTK.

Bodo/Glimt juga mempunyai torehan tidak meyakinkan saat bertindak sebagai tuan ruumah di Liga Champions. Mereka tidak pernah menang dalam tiga pertandingan beruntun saat tampil di Stadion Aspmyra.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Bodo/Glimt dan Man City, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Bodo/Glimt Vs Man City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Matchday ketujuh Liga Champions antara Bodo/Glimt dan Man City tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Rabu (21/1) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Bodo/Glimt Vs Man City

Champions League - Champions League Aspmyra Stadion

Sepak mula pertandingan Bodo/Glimt melawan Man City di matchday ketujuh Liga Champions dilangsungkan, Rabu (21/1) pukul 00:45 WIB, dan akan digelar di Stadion Aspmyra.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Bodo/Glimt

Bodo/Glimt masih tanpa Jostein Gundersen yang menjalani sanksi ketiga dari skorsingnya. Haitam Aleesami juga absen untuk tim tuan rumah karena cedera hamstring. Situasi ini membuat Odin Luras Bjortuft berduet dengan Villads Nielsen di lini pertahanan tengah. Bodo/Glimt akan mengandalkan Jens Petter Hauge untuk membuat perbedaan. Bek kiri Isak Dybvik Maatta bisa kembali beraksi setelah dimainkan di laga persahabatan melawan Groningen dan DVTK.

Kabar Tim Man City

Tim tamu belum bisa memainkan Antoine Semenyo di fase grup berdasarkan regulasi turnamen, karena ia belum terdaftar untuk fase grup. Hal serupa berlaku untuk rekrutan anyar Marc Guehi. Di tengah absennya Semenyo, Omar Marmoush diharapkan sudah dalam kondisi bugar selepas tampil di Piala Afrika bersama Mesir. Kehadiran Marmoush sedikit banyak bisa mengatasi kendala di barisan depan, mengingat Erling Haaland sedang bapuk di beberapa laga terahir.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

