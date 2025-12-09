Jadwal Barcelona Vs Eintracht Frankfurt: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Atmosfer Liga Champions akhirnya kembali ke Camp Nou setelah absen lebih dari tiga tahun saat Barcelona menjamu Eintracht Frankfurt. Pertandingan ini menjadi misi kebangkitan bagi Blaugrana setelah strategi garis pertahanan tinggi mereka dieksploitasi Chelsea yang berujung kekalahan 3-0 di laga sebelumnya. Saat ini Barcelona tercecer di peringkat ke-18 klasemen fase liga, posisi yang tidak ideal bagi raksasa Catalunya. Namun, pasukan Hansi Flick memiliki modal moral yang tinggi setelah memenangkan drama delapan gol melawan Real Betis di LaLiga, di mana lini serang mereka tampil sangat produktif.

Di kubu lawan, Eintracht Frankfurt datang dengan kondisi pertahanan yang sangat rapuh. Tim asuhan Dino Toppmoller baru saja dibantai 6-0 oleh RB Leipzig di Bundesliga dan kalah 3-0 dari Atalanta di Eropa, membuat mereka kebobolan total 13 gol dalam empat laga terakhir. Saat ini Frankfurt terpuruk di posisi ke-28 klasemen Liga Champions. Meski demikian, tim tamu memiliki catatan sejarah yang bisa menjadi motivasi; mereka belum pernah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya melawan Barcelona, termasuk kenangan manis saat menyingkirkan Barca dari Liga Europa musim 2021/22.

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan Eintracht Frankfurt akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports 2 pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Champions League - Champions League Spotify Camp Nou

Duel Barcelona vs Eintracht Frankfurt di matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Camp Nou, Barcelona pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Barcelona masih harus tampil pincang tanpa sejumlah pemain kunci. Kiper Marc-Andre ter Stegen, Gavi, dan Dani Olmo dipastikan absen karena cedera. Masalah di lini belakang bertambah dengan absennya bek andalan Ronald Araujo yang terkena kartu merah saat melawan Chelsea, selain juga sedang menjalani cuti. Situasi ini kemungkinan besar akan memaksa Hansi Flick menduetkan Gerard Martin dengan Pau Cubarsi di jantung pertahanan.

Di lini serang, pelatih Hansi Flick menghadapi dilema yang menyenangkan. Ferran Torres tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat melawan Real Betis sebagai penyerang tengah, namun ia harus bersaing dengan Robert Lewandowski yang kondisinya bugar setelah diistirahatkan penuh di laga tersebut. Sementara itu, Raphinha diperkirakan akan kembali menjadi starter menggantikan Marcus Rashford setelah hanya duduk di bangku cadangan pada laga akhir pekan.

Kabar Tim Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt harus membayar mahal kekalahan dari Leipzig dengan cederanya penyerang Michy Batshuayi, yang dipastikan tidak bisa tampil di Camp Nou. Absennya Batshuayi memperparah krisis di lini depan, karena pencetak gol terbanyak mereka, Jonathan Burkardt, juga masih menepi akibat cedera yang didapat saat melawan Atalanta.

Meski kehilangan kekuatan di lini serang, ada sedikit kabar baik di lini tengah. Dua gelandang penting, Can Uzun dan Hugo Larsson, telah pulih dari cedera dan sudah kembali ke skuad saat laga melawan Leipzig. Kehadiran keduanya diharapkan dapat memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh lini tengah Frankfurt untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

BAR Last 2 matches SGE 0 Menang 1 Seri 1 Menang Barcelona 2 - 3 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt 1 - 1 Barcelona 3 Gol tercipta 4 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

