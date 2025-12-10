Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Adhe Makayasa

Jadwal Athletic Bilbao Vs Paris Saint-Germain: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Champions antara Athletic Bilbao dan Paris Saint-Germain, waktu kick-off & kabar terkini masing-masing tim.

Paris Saint-Germain akan bertandang ke San Mames dengan misi mengamankan kemenangan kelima mereka di fase liga Liga Champions 2025/26. Sang juara bertahan Eropa saat ini duduk nyaman di posisi kedua klasemen dengan 12 poin, hanya terpaut tiga angka dari pemuncak klasemen, Arsenal. Pasukan Luis Enrique tampil sangat garang sebagai tim tersubur di kompetisi dengan torehan 19 gol, termasuk kemenangan dramatis 5-3 atas Tottenham Hotspur di laga terakhir. Namun, lini pertahanan mereka masih menjadi sorotan karena telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan.

Di sisi lain, tuan rumah Athletic Bilbao sedang dalam situasi sulit dan terdampar di peringkat ke-27 dengan hanya mengoleksi empat poin. Meski demikian, tim asuhan Ernesto Valverde masih memiliki peluang untuk mengejar tiket playoff karena hanya terpaut dua poin dari zona tersebut. Athletic datang dengan suntikan moral setelah kemenangan 1-0 atas Atletico Madrid di LaLiga akhir pekan lalu. Laga ini menjadi kesempatan krusial bagi klub Basque tersebut untuk memperbaiki posisi sebelum menghadapi jadwal berat melawan Atalanta dan Sporting CP di awal tahun depan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain

-
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Athletic Bilbao dan Paris Saint-Germain akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports 3 pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain

crest
Champions League - Champions League
San Mames

Duel Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain di matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di San Mames, Bilbao pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain

Athletic BilbaoHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-3-3

Home team crestPSG
1
U. Simon
12
J. Areso
3
D. Vivian
19
A. Boiro
4
A. Paredes
10
N. Williams
8
O. Sancet
30
A. Rego
18
M. Jauregizar
7
A. Berenguer
11
G. Guruzeta
39
M. Safonov
5
Marquinhos
6
I. Zabarnyi
33
W. Zaire-Emery
51
W. Pacho
8
F. Ruiz
17
Vitinha
87
J. Neves
24
S. Mayulu
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia

4-3-3

PSGAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Valverde

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Luis Enrique

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Athletic Bilbao

Athletic Bilbao menghadapi krisis pemain yang cukup parah, terutama di lini belakang. Bek tengah Aitor Paredes harus absen karena skorsing akumulasi kartu kuning, sementara Yeray Alvarez masih menjalani hukuman jangka panjang akibat kasus doping. Masalah pertahanan semakin pelik setelah Aymeric Laporte mengalami cedera saat melawan Atletico Madrid dan dipastikan absen dalam laga ini.

Daftar pemain yang masuk ruang perawatan juga sangat panjang, mencakup pemain kunci seperti Inaki Williams, Robert Navarro, Benat Prados, Unai Egiluz, dan Maroan Sannadi. Kehilangan Inaki Williams menjadi pukulan besar bagi daya gedor tuan rumah. Meski begitu, Ernesto Valverde masih bisa mengandalkan Nico Williams yang siap tampil untuk memimpin serangan di sepertiga akhir lapangan.

Kabar Tim Paris Saint-Germain

PSG juga datang ke Spanyol dengan kondisi lini pertahanan yang pincang. Lucas Hernandez dipastikan absen karena harus menjalani hukuman kartu merah yang didapatnya saat melawan Tottenham. Selain itu, bek kanan andalan Achraf Hakimi dan Desire Doue juga tidak bisa bermain karena cedera. Kekhawatiran Luis Enrique bertambah karena kondisi Nuno Mendes, Lucas Beraldo, dan kiper Lucas Chevalier masih meragukan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Kabar baiknya datang dari lini serang, di mana Ousmane Dembele diprediksi akan turun sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Champions musim ini setelah pulih dari cedera. Enrique kemungkinan akan meracik strategi dengan menempatkan Bradley Barcola sebagai false nine untuk membongkar pertahanan tuan rumah, didukung oleh lini tengah yang produktif seperti Vitinha.

Performa Terkini

ATH
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
3/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

PSG
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
16/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Pertemuan

ATH

Last 2 matches

PSG

1

Menang

0

Seri

1

Menang

4

Gol tercipta

4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/2
Kedua tim mencetak gol
1/2

Klasemen

Simak Juga

