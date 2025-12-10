Jadwal Athletic Bilbao Vs Paris Saint-Germain: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Paris Saint-Germain akan bertandang ke San Mames dengan misi mengamankan kemenangan kelima mereka di fase liga Liga Champions 2025/26. Sang juara bertahan Eropa saat ini duduk nyaman di posisi kedua klasemen dengan 12 poin, hanya terpaut tiga angka dari pemuncak klasemen, Arsenal. Pasukan Luis Enrique tampil sangat garang sebagai tim tersubur di kompetisi dengan torehan 19 gol, termasuk kemenangan dramatis 5-3 atas Tottenham Hotspur di laga terakhir. Namun, lini pertahanan mereka masih menjadi sorotan karena telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan.

Di sisi lain, tuan rumah Athletic Bilbao sedang dalam situasi sulit dan terdampar di peringkat ke-27 dengan hanya mengoleksi empat poin. Meski demikian, tim asuhan Ernesto Valverde masih memiliki peluang untuk mengejar tiket playoff karena hanya terpaut dua poin dari zona tersebut. Athletic datang dengan suntikan moral setelah kemenangan 1-0 atas Atletico Madrid di LaLiga akhir pekan lalu. Laga ini menjadi kesempatan krusial bagi klub Basque tersebut untuk memperbaiki posisi sebelum menghadapi jadwal berat melawan Atalanta dan Sporting CP di awal tahun depan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Athletic Bilbao dan Paris Saint-Germain akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports 3 pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain

Champions League - Champions League San Mames

Duel Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain di matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di San Mames, Bilbao pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Athletic Bilbao

Athletic Bilbao menghadapi krisis pemain yang cukup parah, terutama di lini belakang. Bek tengah Aitor Paredes harus absen karena skorsing akumulasi kartu kuning, sementara Yeray Alvarez masih menjalani hukuman jangka panjang akibat kasus doping. Masalah pertahanan semakin pelik setelah Aymeric Laporte mengalami cedera saat melawan Atletico Madrid dan dipastikan absen dalam laga ini.

Daftar pemain yang masuk ruang perawatan juga sangat panjang, mencakup pemain kunci seperti Inaki Williams, Robert Navarro, Benat Prados, Unai Egiluz, dan Maroan Sannadi. Kehilangan Inaki Williams menjadi pukulan besar bagi daya gedor tuan rumah. Meski begitu, Ernesto Valverde masih bisa mengandalkan Nico Williams yang siap tampil untuk memimpin serangan di sepertiga akhir lapangan.

Kabar Tim Paris Saint-Germain

PSG juga datang ke Spanyol dengan kondisi lini pertahanan yang pincang. Lucas Hernandez dipastikan absen karena harus menjalani hukuman kartu merah yang didapatnya saat melawan Tottenham. Selain itu, bek kanan andalan Achraf Hakimi dan Desire Doue juga tidak bisa bermain karena cedera. Kekhawatiran Luis Enrique bertambah karena kondisi Nuno Mendes, Lucas Beraldo, dan kiper Lucas Chevalier masih meragukan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut.

Kabar baiknya datang dari lini serang, di mana Ousmane Dembele diprediksi akan turun sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Champions musim ini setelah pulih dari cedera. Enrique kemungkinan akan meracik strategi dengan menempatkan Bradley Barcola sebagai false nine untuk membongkar pertahanan tuan rumah, didukung oleh lini tengah yang produktif seperti Vitinha.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

ATH Last 2 matches PSG 1 Menang 0 Seri 1 Menang Paris Saint-Germain 4 - 2 Athletic Bilbao

Athletic Bilbao 2 - 0 Paris Saint-Germain 4 Gol tercipta 4 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

