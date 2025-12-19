Jadwal Aston Villa Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Aston Villa akan menjamu Manchester United di Villa Park pada laga pekan ke-17 Liga Primer dalam performa yang sangat impresif. Pasukan Unai Emery telah memenangkan enam pertandingan liga terakhir secara beruntun dan mencatatkan sembilan kemenangan kandang berturut-turut di semua kompetisi. Villa Park menjadi benteng yang sangat kokoh tahun ini, di mana The Villans mengumpulkan poin kandang terbanyak kedua setelah Manchester City dan hanya menelan satu kekalahan di hadapan pendukung sendiri sepanjang tahun 2025.

Di sisi lain, Manchester United datang dengan rekor tandang yang cukup menjanjikan, setelah memenangkan dua laga tandang terakhir dan selalu mencetak setidaknya dua gol dalam lima lawatan terakhir mereka. Kapten Bruno Fernandes sedang dalam performa puncak, mencetak gol dan asis dalam dua laga terakhir. Meski United memiliki sejarah dominan dengan 41 kemenangan atas Villa di era Liga Primer, mereka harus waspada terhadap kebiasaan membuang poin dari posisi unggul yang kerap terjadi musim ini.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Aston Villa vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Aston Villa vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer Inggris antara Aston Villa dan Manchester United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 21 Desember 2025 pukul 23:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Aston Villa vs Manchester United

Premier League - Premier League Villa Park

Duel Aston Villa vs Manchester United di matchday ke-17 Liga Primer Inggris 2025/26 akan dihelat di Villa Park, Birmingham pada Minggu, 21 Desember 2025 pukul 23:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs Manchester United Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer U. Emery Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer R. Amorim

Kabar Tim Aston Villa

Aston Villa menghadapi masalah serius di lini pertahanan menjelang laga ini. Penjaga gawang utama Emiliano Martinez masih diragukan tampil akibat cedera punggung yang membuatnya melewatkan dua laga terakhir. Krisis lini belakang diperparah dengan absennya bek tengah Tyrone Mings (hamstring) dan Pau Torres (betis) yang dipastikan menepi hingga akhir Desember. Selain itu, gelandang Ross Barkley juga masih absen panjang karena cedera lutut.

Masalah Unai Emery bertambah di sektor serangan karena Jadon Sancho tidak dapat diturunkan dalam pertandingan ini. Pemain sayap tersebut tidak memenuhi syarat (ineligible) untuk bermain melawan klub induknya, Manchester United. Dengan absennya Sancho, Villa akan sangat bergantung pada Morgan Rogers yang tampil produktif belakangan ini, meski mayoritas kontribusi golnya dalam beberapa pekan terakhir terjadi di laga tandang.

Kabar Tim Manchester United

Manchester United juga datang dengan kondisi skuad yang pincang, terutama akibat absennya pemain karena tugas internasional dan sanksi. Tiga pemain kunci, yaitu Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo, dan Amad Diallo, dipastikan absen karena telah bergabung dengan tim nasional masing-masing untuk ajang Piala Afrika (AFCON). Selain itu, gelandang bertahan Casemiro harus menjalani hukuman larangan bertanding satu laga akibat akumulasi lima kartu kuning.

Di lini pertahanan, krisis cedera masih belum mereda. Matthijs de Ligt masih berkutat dengan cedera punggung yang membuatnya absen sejak awal bulan, sementara Harry Maguire juga belum pulih dari cedera hamstring yang dideritanya sejak November. Absennya para pemain bertahan senior ini, ditambah kepergian Mazraoui ke AFCON, akan menjadi ujian berat bagi lini belakang Setan Merah dalam membendung serangan tuan rumah.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga