Yosua Arya

Jadwal AS Roma vs Sassuolo: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Serie A 2025/26 antara AS Roma dan Sassuolo, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

AS Roma akan menghadapi Sassuolo, yang diperkuat bintang Timnas Indonesia Jay Idzes, pada giornata ke-20 Serie A 2025/26 di Stadio Olimpico, Minggu (11/1) dini hari WIB.

Giallorossi akan berupaya untuk meraih kemenangan kedua beruntun di Serie A setelah sebelumnya sukses mengalahkan Lecce 2-0, yang membuat mereka menyamai perolehan Juventus di peringkat keempat dengan 36 poin dari 19 pertandingan.

Di sisi lain, Sassuolo masih menjalani periode yang sulit, dengan Idzes dkk terakhir menang pada 6 Desember lalu ketika menumbangkan Fiorentina 3-1 di Serie A. Setelah itu, mereka gagal menang dalam lima pertandingan berturut-turut, termasuk dihajar Juventus tiga gol tanpa balas di laga terakhir. Serangkaian hasil tersebut membuat Neroverdi duduk di urutan ke-11 dengan 23 poin dari 19 laga, selisih sepuluh poin dari zona Eropa.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan AS Roma vs Sassuolo

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Partai giornata ke-20 Serie A 2025/26 antara AS Roma dan Sassuolo akan disiarkan di Vidio pada Minggu, 11 Januari 2026 pukul 00:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off AS Roma vs Sassuolo

Stadio Olimpico, Rome

Pertandingan AS Roma melawan Sassuolo pada giornata ke-20 Serie A 2025/26 akan digelar di Stadio Olimpico pada Minggu, 11 Januari 2026 pukul 00:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Roma vs Sassuolo

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. Gasperini

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Grosso

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim AS Roma

AS Roma masih menghadapi krisis cedera di skuad mereka. Pierluigi Gollini, Devyne Rensh, Edoardo Bove, Tommaso Baldanzi, Lorenzo Pellegrini, Leon Bailey dan Artem Dovbyk semuanya masih dalam perawatan. Sementara itu, Neil El Aynaoui dan Evan Ndicka masih menjalani tugas internasional di Piala Afrika.

Kabar Tim Sassuolo

Filippo Romagna, Edoardo Pieragnolo, Daniel Boloca, Cristian Volpato dan Domenico Berardi dipastikan absen karena mengalami cedera, sementara Woyo Coulibaly masih bermain di Piala Afrika. Sementara itu, bintang Timnas Indonesia Jay Idzes diperkirakan akan tetap menjadi andalan di jantung pertahanan Sassuolo.

Performa Terkini

ROM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

SAS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

ROM

Last 5 matches

SAS

3

Menang

1

Seri

1

Menang

8

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

