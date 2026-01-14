Jadwal Albacete Vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan bertandang ke markas tim divisi dua, Albacete, dalam babak 16 besar Copa del Rey dengan situasi internal yang mengejutkan. Setelah kekalahan 3-2 dari Barcelona di final Piala Super Spanyol, Xabi Alonso secara tak terduga meninggalkan kursi pelatih dan digantikan oleh Alvaro Arbeloa. Laga ini akan menjadi ujian perdana bagi Arbeloa untuk memimpin Los Blancos yang sedang terluka. Meski Madrid memiliki rekor sejarah yang dominan dengan tidak terkalahkan dalam 14 pertemuan melawan Albacete, transisi kepelatihan yang mendadak ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan lawan.

Di sisi lain, Albacete berambisi mencetak sejarah dengan lolos ke perempat-final untuk pertama kalinya sejak musim 1994/95. Meski sedang berjuang menghindari degradasi di Segunda Division (posisi ke-17), performa mereka di Copa del Rey cukup impresif, termasuk keberhasilan menyingkirkan tim LaLiga, Celta Vigo, lewat adu penalti di babak sebelumnya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, pasukan Alberto Gonzalez berharap dapat memanfaatkan kelelahan dan ketidakstabilan Real Madrid untuk menciptakan kejutan besar.

Cara Menonton Pertandingan Albacete vs Real Madrid

Stasiun TV - Live Streaming -

Pertandingan Copa del Rey antara Albacete dan Real Madrid, yang akan dimainkan pada Kamis, 15 Januari 2026 pukul 03:00 WIB tidak akan disiarkan di Indonesia.

Jadwal Kick-Off Albacete vs Real Madrid

Duel Albacete vs Real Madrid di babak 16 besar Copa del Rey akan dihelat di Estadio Carlos Belmonte, Albacete pada Kamis, 15 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim Albacete

Pelatih Alberto Gonzalez diprediksi akan menurunkan komposisi pemain yang hampir sama dengan tim yang sukses menyingkirkan Celta Vigo di babak sebelumnya. Kabar baik bagi tuan rumah, tidak ada laporan mengenai cedera baru pasca pertandingan liga melawan Real Sociedad B akhir pekan lalu, sehingga mereka dapat menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi raksasa ibu kota.

Di lini serang, Albacete akan mengandalkan ketajaman Antonio Puertas yang telah mencetak tujuh gol musim ini untuk mengisi posisi sayap. Ia akan bahu-membahu dengan Jefte Betancor, penyerang yang telah mengemas lima gol, yang diproyeksikan memimpin lini depan sebagai ujung tombak utama.

Kabar Tim Real Madrid

Era baru di bawah Alvaro Arbeloa dimulai dengan daftar absensi yang cukup panjang. Trent Alexander-Arnold (paha), Eder Militao (hamstring), dan Ferland Mendy (hamstring) dipastikan absen karena cedera, sementara Brahim Diaz sedang bertugas di Piala Afrika (AFCON). Kondisi Antonio Rudiger dan Federico Valverde juga meragukan akibat masalah lutut pasca Piala Super, dan Kylian Mbappe kemungkinan besar tidak akan menjadi starter meski sudah pulih dari cedera.

Arbeloa diperkirakan akan melakukan perombakan besar-besaran dalam susunan pemain pertamanya. Dani Carvajal berpeluang tampil sejak awal, sementara pemain muda Thiago Pitarch berpotensi melakoni debutnya. Pemain lain seperti Dani Ceballos dan talenta muda Franco Mastantuono juga diprediksi akan mengisi starting XI untuk memberikan energi segar pada skuad Madrid.

