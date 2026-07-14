Bintang Manchester City absen dari Piala Dunia dan terlihat dalam keadaan mabuk di tengah para pendukung saat "Tiga Singa" mengalahkan Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026.

Jack Grealish memang tidak tampil di panggung Piala Dunia, namun ia justru mencuri perhatian di luar lapangan dengan adegan-adegan yang kontroversial. Saat Inggris memastikan tiket ke semifinal dengan kemenangan 2-1 atas Norwegia, pemain sayap Inggris itu merayakan kemenangan dengan caranya sendiri, sebelum akhirnya pingsan.

Surat kabar Inggris “The Sun” melaporkan bahwa Grealish (30 tahun), terlihat berada di tengah suasana perayaan yang riuh bersama teman-temannya, minum alkohol, dan menonton pertandingan dalam kondisi kelelahan yang jelas. Meskipun awalnya ia berbaur dengan para pendukung di bawah sinar matahari, efek alkohol akhirnya menguasainya, hingga ia tertidur lelap sebelum pertandingan berakhir.

Meskipun dikenal aktif dalam kegiatan amal dan rutin memberikan sumbangan, Grealish selama bertahun-tahun dikenal sebagai “pecinta pesta”, dan telah beberapa kali terlihat dalam keadaan mabuk.

Perlu dicatat bahwa Manchester City meminjamkannya ke Everton musim lalu, namun ia hanya tampil dalam 22 pertandingan sebelum cedera kaki mengakhiri musimnya lebih awal. Cedera tersebut membuatnya kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, sehingga ia hanya bisa berperan sebagai penonton dari luar lapangan.