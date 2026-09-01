Jack Grealish kembali ke cinta lamanya, Everton. Gelandang serang itu datang dengan status pinjaman dari Manchester City. Grealish musim lalu juga sudah bermain sebagai pemain pinjaman untuk klub asuhan manajer David Moyes tersebut.

Grealish di Manchester City, tempat kontraknya masih berlaku satu tahun lagi, tidak lagi terjamin mendapat tempat di starting XI. Pemain yang sudah 39 kali membela timnas Inggris itu berharap bisa kembali bermain secara reguler setiap pekan bersama Everton.

Mantan pemain Aston Villa itu memainkan dua pertandingan resmi sejak kembali ke Manchester City, tetapi gagal memberikan kontribusi gol dalam 53 menit bermain. Akhir pekan lalu, ia bahkan sudah tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Pemain pinjaman itu menjalani awal yang gemilang bersama Everton musim lalu dan dinobatkan sebagai Player of the Month pada Agustus. Ia mencatatkan dua gol dan enam assist dalam 20 pertandingan, sebelum cedera kaki pada Februari merusak segalanya.

"Rasanya sangat luar biasa. Saya sangat bahagia. Saya pikir dalam segala aspek kehidupan - bukan hanya dalam sepakbola - saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik ketika merasa dicintai. Itulah yang diberikan pelatih, rekan-rekan setim saya, dan terutama para suporter kepada saya," ujar Grealish di situs resmi Everton.

"Setiap kali saya melihat seorang suporter Everton, saya merasakan cinta yang murni; cara mereka menyambut saya sejak pertandingan pertama melawan Leeds, itu tidak akan pernah saya lupakan. Itu sangat berarti bagi saya dan semoga saya bisa membuat beberapa suporter Everton bahagia," tambah rekrutan anyar tersebut.

Grealish berpeluang menjalani debutnya untuk Everton pada Minggu. Pada hari itu, Manchester United akan bertandang ke Hill Dickinson Stadium.