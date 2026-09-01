Jack Grealish meninggalkan Manchester City pada Deadline Day

Jack Grealish kembali ke klub lamanya, Everton. Gelandang serang itu bergabung dengan status pinjaman dari Manchester City. Grealish juga sempat bermain sebagai pemain pinjaman untuk klub asuhan manajer David Moyes pada musim lalu.

Di Manchester City, yang kontraknya masih tersisa satu tahun, Grealish tidak lagi dijamin mendapat tempat di starting XI. Pemain yang sudah 39 kali membela timnas Inggris itu berharap bisa kembali bermain secara reguler setiap pekan bersama Everton.

Mantan pemain Aston Villa itu telah memainkan dua pertandingan resmi sejak kembali ke Manchester City, tetapi dalam 53 menit ia tidak mampu memberi kontribusi terhadap gol. Akhir pekan lalu, ia bahkan sudah tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Pemain pinjaman itu menjalani awal yang gemilang bersama Everton musim lalu dan terpilih sebagai Pemain Terbaik Bulan Ini pada Agustus. Ia mencatatkan dua gol dan enam assist dalam 20 laga, sebelum cedera kaki pada Februari merusak segalanya.

"Rasanya sangat menyenangkan. Saya sangat bahagia. Saya rasa dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya dalam sepak bola, saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik ketika merasa dicintai. Itulah yang diberikan pelatih, rekan-rekan setim, dan terutama para penggemar kepada saya," ujar Grealish di situs resmi Everton.

"Setiap kali saya melihat suporter Everton, saya merasakan cinta yang murni; cara mereka menyambut saya sejak pertandingan pertama melawan Leeds, itu tidak akan pernah saya lupakan. Itu sangat berarti bagi saya dan semoga saya bisa membuat beberapa suporter Everton bahagia," tambah rekrutan anyar tersebut.

Grealish berpeluang menjalani debutnya untuk Everton pada Minggu. Pada hari itu, Manchester United akan bertandang ke Hill Dickinson Stadium.