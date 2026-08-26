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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Jack Grealish bisa kembali meninggalkan Manchester City

Transfers
Manchester City
J. Grealish

Sunderland sedang berbicara dengan Manchester City mengenai kesepakatan peminjaman Jack Grealish, demikian dilaporkan jurnalis David Ornstein dari The Athletic pada Rabu. Opsi pembelian untuk tahun depan sedang dibahas, ketika kontrak gelandang itu di Etihad Stadium berakhir. Selain itu, Sunderland berharap Man City tetap menanggung sebagian gajinya.

Grealish sudah cukup lama masuk dalam daftar pemain yang berpotensi hengkang dari Manchester City, baik dengan status pinjaman maupun secara permanen. Ia bukan pilihan utama di bawah Enzo Maresca, yang memasukkannya sebagai pemain pengganti saat melawan Arsenal dalam duel Community Shield dan di kandang kontra Bournemouth.

Gelandang yang terampil secara teknis itu dipinjamkan ke Everton pada musim lalu. Grealish mencatatkan dua gol dan enam assist dalam 22 pertandingan, sebelum ia mengalami fraktur stres di kakinya pada Januari dan harus menjalani pemulihan.

Grealish direkrut Manchester City pada 2021, dengan klub itu mengeluarkan dana tak kurang dari €117 juta untuk memboyongnya. Ia memenangkan beberapa gelar liga bersama klub tersebut dan pada 2023 meraih trofi Liga Champions. Saat ini ia telah mencatatkan 159 penampilan dengan seragam klub raksasa itu.

Seiring waktu, Grealish mendapat menit bermain yang semakin sedikit di Manchester City. Mantan manajer Pep Guardiola menegaskan bahwa keputusan untuk mencoret pemain Inggris itu bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi.

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Sunderland juga ingin merekrut Igor Paixão dari Olympique Marseille, demikian laporan Sky Sports. Klub Premier League itu sudah mengajukan tawaran untuk pemain Brasil tersebut.

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