Jaap Stam kembali ke Eredivisie setelah lebih dari enam tahun

Jaap Stam kembali ke PEC dalam peran baru, demikian diumumkan pihak PEC Zwolle pada Selasa melalui saluran resmi mereka. Mantan bek andalan tersebut akan fokus pada urusan teknis.

Stam yang berusia 53 tahun bergabung dengan Dewan Pengurus Yayasan PEC Zwolle. Ia menggantikan Jeroen Bijl yang mengundurkan diri.

Pada tahun 1992, Stam memulai debutnya sebagai pemain sepak bola profesional di Zwolle, kemudian bermain untuk klub-klub besar seperti Ajax, PSV, Manchester United, Lazio, dan AC Milan.

Sebagai asisten pelatih, Stam lebih dari lima belas tahun lalu menjadi tangan kanan pelatih saat itu, Art Langeler, dan bagian dari staf yang berhasil membawa PEC promosi ke Eredivisie pada 2012.

Pada tahun 2019, Stam menjabat sebagai pelatih kepala di Zwolle selama enam bulan, sebelum pindah ke Feyenoord. Setelah masa jabatannya di De Kuip, pria asal Kampen ini juga pernah menjadi pelatih di Cincinnati.

Stam menantikan tantangan barunya. “Saya sangat ingin berkontribusi pada profesionalisasi lebih lanjut PEC Zwolle. Klub ini menjadi benang merah dalam hidup saya. Dalam peran saya di jajaran pengurus, saya ingin bersama-sama membangun klub yang berkelanjutan.”

“PEC Zwolle memiliki potensi besar dan dapat berkembang di berbagai bidang, namun hal ini membutuhkan waktu. Kita harus realistis dan tetap tenang, namun pada saat yang sama juga memiliki ambisi untuk membawa klub ini maju. Dengan pengalaman dan jaringan saya, saya berharap dapat berkontribusi dalam hal itu,” tutup Stam.