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Dua gol Ivan Toney ke gawang Al-Taawoun bukan sekadar kontribusi baru bagi kemenangan Al-Ahli. Torehan itu juga membawa catatan luar biasa yang mengukuhkan posisi striker asal Inggris tersebut di antara pencetak gol terbaik dalam sejarah Liga Pro Saudi, setelah ia terus mengukir namanya dalam buku sejarah kompetisi pada musim 2026-2027.

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Toney menjadi salah satu bintang utama kemenangan 3-1 Al-Ahli atas Al-Taawoun dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu, 28 November, di pekan ke-13. Ia membantu timnya membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan berharga dengan mencetak gol penyeimbang jelang turun minum, lalu menambah gol kedua lewat penalti pada menit ke-72, sebelum pemain asal Brasil Matheus Gonçalves melengkapi tiga gol Al-Ahli pada menit ke-89.

Toney Samai Rekor Bersejarah Ronaldo

Catatan paling menonjol yang ditorehkan striker asal Inggris itu berkaitan dengan penalti. Ia kini mengoleksi 27 gol penalti bersama Al-Ahli di Liga Pro Saudi, menyamai pemain asal Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, sekaligus menjadi pemain kedua dengan gol penalti terbanyak bersama satu tim dalam sejarah kompetisi.

Catatan ini mencerminkan besarnya kepercayaan yang diberikan kepada Toney untuk mengeksekusi tendangan krusial, serta kemampuannya mengatasi tekanan. Ia telah menjadi salah satu senjata utama yang diandalkan Al-Ahli untuk membobol gawang lawan, baik dari permainan terbuka maupun lewat bola mati.

Rekor Al Somah Tumbang, Toney Ukir Sejarah

Pencapaian striker Al-Ahli itu tak berhenti pada menyamai rekor Ronaldo. Ia juga berhasil memecahkan rekor bersejarah yang bertahan sejak musim 2014-2015, setelah menjadi pemain dengan gol terbanyak dalam 13 pekan pertama satu musim sepanjang sejarah Liga Pro Saudi.

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Toney kini mengoleksi 16 gol di Liga Pro Saudi musim ini, melampaui rekor sebelumnya milik pemain asal Suriah Omar Al Somah, mantan pemain sekaligus legenda Al-Ahli, yang mencetak 15 gol dalam 13 pekan pertama musim 2014-2015.

Striker asal Inggris itu juga memuncaki daftar pemain dengan rentetan mencetak gol terpanjang musim ini, setelah membobol gawang lawan dalam tujuh laga beruntun terakhir. Ini menjadi indikasi jelas atas konsistensi tinggi yang ia tunjukkan sejak awal kompetisi.

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Al-Ahli Berutang pada Toney dalam Persaingan Papan Atas

Catatan Toney semakin berarti jika melihat pengaruh langsungnya terhadap hasil Al-Ahli. Usai menang atas Al-Taawoun, Al-Ahli kini mengoleksi 27 poin dan menempati peringkat keempat klasemen Liga Pro Saudi dengan sembilan kemenangan dan empat kekalahan.

Dengan menyamai rekor Ronaldo, memecahkan pencapaian Al Somah, dan terus mencetak gol dalam tujuh laga beruntun, Toney menjalani musim luar biasa bersama Al-Ahli. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan lagi sekadar penyerang tajam, melainkan salah satu kunci terpenting tim dalam bersaing memperebutkan posisi papan atas, dengan ambisi untuk terus memburu rekor dalam pekan-pekan mendatang.