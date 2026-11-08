Ivan Perisic absen dari skuad PSV untuk menghadapi SC Cambuur

PSV mengincar penebusan saat menghadapi SC Cambuur pada Minggu, setelah kalah 1-2 dari Club Brugge di Liga Champions. Peter Bosz sudah menentukan para pemain yang akan menjadi starter dalam laga yang dimulai pukul 16.45 di Leeuwarden.

Matej Kovar akan menjaga gawang PSV saat menghadapi Cambuur. Tidak ada kejutan di lini belakang. Dari kanan ke kiri, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Filip Kostic akan menjadi starter. Kostic mengalami kesulitan besar saat menghadapi Carlos Forbs pada Rabu, tetapi kembali mendapat kesempatan.

Bosz memilih nama-nama andalannya di lini tengah PSV. Kodai Sano, yang mencetak gol saat menghadapi Brugge, akan menjadi starter bersama Guus Til dan Mauro Júnior di Kooi Stadion, Leeuwarden.

Ivan Perisic mengalami luka di kepala saat menghadapi Brugge dan sempat mengenakan perban di kepalanya. Ia dinilai belum cukup bugar untuk masuk skuad. Esmir Bajraktarevic menggantikannya, sementara Sven Mijnans dan Ruben van Bommel melengkapi lini serang tim asal Eindhoven itu.

Susunan pemain SC Cambuur: Jansen; Bouah, Baouf, Van Duijl, Costarelli; Maertens, Souren, El Arguioui; Ceka, Binder, Hamache.

Susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Jr., Til, Sano; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel.