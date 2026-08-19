"Itu tentu saja tidak diinginkan siapa pun di Ajax di sini"

Davy Klaassen berbicara dengan Ajax Life tentang perkembangan terkini di Ajax. Gelandang itu antara lain menyoroti laga kandang melawan sc Heerenveen, ketika keunggulan nyaman 2-0 lenyap setelah jeda.

Klaassen tidak tahu apakah penurunan performa pada hari Minggu memang berkaitan dengan kebugaran. ''Ada juga faktor lain yang berperan. Kami menjalani persiapan yang bagus dan intensif. Karena itu saya juga tidak berpikir kebugaran menjadi masalah. Pada momen-momen yang lebih sulit dalam pertandingan, penting bagi kami untuk membuat keputusan yang tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.''

Sang pemain senior telah melupakan hasil imbang melawan Heerenveen. Yang terpenting sekarang adalah pertemuan pertama dengan FC Sion di play-off Conference League. Klaassen kurang lebih tahu apa yang menantinya pada Kamis di Swiss.

''Staf teknis mempersiapkan kami dalam beberapa hari ini untuk menghadapi kekuatan dan kelemahan spesifik FC Sion. Kami ingin meraih hasil bagus sebagai langkah berikutnya menuju turnamen utama. Itulah yang kami incar,'' kata Klaassen yang penuh semangat juang, dan tahu bahwa Ajax menghadapi dua laga krusial di Eropa.

''Tentu tidak ada seorang pun di sini yang menginginkan satu musim tanpa sepakbola Eropa,'' ungkap Klaassen menggambarkan perasaan yang hidup di dalam skuad Ajax. ''Saya juga tidak ingin memikirkannya. Jadi semua orang sangat menyadari betapa pentingnya pertandingan hari Kamis. Perasaan itu, omong-omong, juga sudah saya rasakan di babak-babak sebelumnya.''

Klaassen menutup pernyataannya dengan menyampaikan apresiasi kepada para penggemar Ajax, yang pada Kamis sekali lagi memenuhi tribune tandang. ''Tribune tandang yang penuh memberi kami dukungan, di mana pun Anda berada. Dan saya juga merasa luar biasa melihat begitu banyak pendukung Ajax selalu ikut datang. Saya sangat berterima kasih kepada mereka untuk itu, karena memang bukan hal sepele untuk terus hadir lagi dan lagi.''

Ajax akan kick-off pada Kamis pukul 20.15 melawan FC Sion. Laga leg kedua menyusul sepekan kemudian di Johan Cruijff ArenA.