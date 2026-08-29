“Itu menurut saya malah lebih buruk”: Samuele Inacio melempar botol ke arah logo BVB

Pemain 18 tahun itu masuk pada menit ke-74 saat kedudukan 2-0 untuk menggantikan Konstantinos Karetsas. Namun, waktu yang dimiliki pemain Italia itu untuk menunjukkan kemampuannya tidak lama. Hanya dua setengah menit setelah masuk, ia terlambat dalam duel dengan Albert Grönbaek dan mengenai pergelangan kaki pemain Hamburg itu dengan kaki terangkat. Wasit Felix Zwayer tidak ragu lama dan dengan tepat mengganjar sang youngster dengan kartu merah.

Frustrasinya kemudian juga tumpah di luar lapangan. Pemain menyerang itu melemparkan sebuah botol berkali-kali ke arah dinding di lorong stadion. Salah satunya justru menghantam lambang BVB dengan keras. Adegan ini tampaknya tidak akan diterima dengan baik oleh para pendukung Dortmund.

Anton membela Inacio - Matthäus mengkritik adegan BVB

Setelah peluit akhir, kapten Waldemar Anton tetap menunjukkan pengertian terhadap rekan setimnya dalam wawancara dengan Sky. "Itu emosi, astaga. Itu bagian dari permainan. Saya rasa dia tidak bermaksud seperti itu. Memang terlihat buruk, tetapi itulah emosi yang keluar dari dalam diri seseorang. Saya lebih suka pemain seperti itu yang marah daripada kalau dia tidak peduli." Rekordnasionalspieler Lothar Matthäus punya pandangan berbeda dan mengkritik: "Menurut saya itu bahkan lebih buruk daripada pelanggarannya. Pada akhirnya itu adalah logo, dan itu tidak bisa diterima."

Tentang pelanggaran itu sendiri, Anton berkata: "Itu tentu aksi yang brutal. Dia pemain muda dan sangat termotivasi saat masuk. Sedikit banyak itu juga sudah bermula dari depan. Pada babak kedua kami sedikit tidak rapi. Tentu ini menyebalkan bagi anak itu karena dia punya kualitas yang luar biasa. Mendapat kartu merah seperti itu sangat pahit."

Inacio kemudian juga mendapat dukungan dari pelatih Niko Kovac. Pelatih BVB itu tidak ingin menyalahkan pemainnya atas insiden tersebut. "Dia terlambat, untuk itu dia tidak harus dikeluarkan. Dia mengenainya, bisa saja diberikan. Barusan saya masuk ke ruang ganti. Anak itu duduk di sana sambil menangis. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Kartu merah pertama di sini sebagai pemain profesional Bundesliga di stadion ini. Dia jelas tidak membantu tim. Anda bisa membayangkan apa yang sedang berkecamuk dalam diri seorang anak muda."

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Ketika ditanya apa pesan yang ia sampaikan kepada anak asuhnya setelah itu, Kovac menjawab: "Hidup terus berjalan. Itu juga tidak dilakukan dengan sengaja. Dia harus belajar dari situ. Itulah yang kami inginkan. Anak itu terlibat secara emosional."

Bagi Inacio, itu baru penampilan kompetitif keduanya pada musim ini. Sebelumnya, pemain menyerang itu juga dimainkan di Supercup melawan Bayern Munchen (1-2). Debutnya di tim profesional dijalani pemain Italia itu pada musim lalu, sebelum pada musim panas ia akhirnya naik dari tim cadangan ke skuad utama.

Kartu merah untuk Inacio bukan satu-satunya kabar pahit bagi BVB pada Sabtu. Dalam kemenangan di liga itu, rekrutan bintang Giannis Konstantelias, yang mencetak gol untuk 2-0, juga kemungkinan harus ditarik keluar karena cedera lutut serius. Sudah pada Selasa, BVB menanti tugas berikutnya: menghadapi Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club pada putaran pertama DFB-Pokal.