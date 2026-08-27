Namun, yang dipermasalahkannya bukan keputusan personel, melainkan semata waktu pengumuman siapa saja yang akan ikut dalam laga-laga Nations League. "Saya benar-benar ingin meminta Jürgen Klopp ke depannya melakukan pemanggilan pada Jumat pagi atau siang," kata Matthäus kepada Sky. Saat ini direncanakan pelatih tim nasional yang baru itu akan memperkenalkan skuadnya pada Kamis, 17 September.

Pengumuman pada hari Kamis juga sudah tidak disukai Matthäus saat pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, masih menjabat. "DFB ingin membalik setiap batu: Dari sudut pandang saya, ini akan menjadi salah satu batu itu," gerutu pria 65 tahun tersebut. Argumennya yang menentang pemanggilan pada Kamis dan mendukung pemanggilan pada Jumat adalah pertandingan internasional yang dimainkan di Liga Europa dan Conference League pada Kamis.

"Itu berpengaruh pada psikologis seorang pemain jika sebelum pertandingan penting dia ditanyai soal itu," kata Matthäus, mendorong agar duel-duel kompetisi Eropa ditunggu sepenuhnya lebih dulu. Selain itu, jika seorang pemain mengalami cedera pada Kamis, maka tidak perlu ada pemanggilan tambahan.

Siapa yang akan dipanggil Jürgen Klopp untuk tim DFB?

Pada musim yang baru dimulai ini, Bayer Leverkusen dan TSG 1899 Hoffenheim menjadi dua tim Jerman yang bermain di Liga Europa. SC Freiburg memiliki peluang sangat bagus untuk lolos ke fase liga Conference League lewat play-off.

Pemanggilan skuad pertama Jürgen Klopp sangat dinantikan. Dalam konferensi pers perdananya, ia menyebut memiliki 57 pemain outfield dalam catatannya, yang saat ini ia pantau lebih saksama.