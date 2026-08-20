"Itu akan menjadi tambahan kekuatan bagi Ajax dan Eredivisie"

Wim Kieft memberikan pandangannya soal Noa Lang dalam rubrik tanya jawab KieftJansenEgmondGijp. Penyerang itu belum lama ini dikaitkan dengan Ajax, meski masih menjadi pertanyaan apakah ia benar-benar akan kembali ke Belanda.

''Untuk kompetisi Belanda dan Ajax, dia jelas akan menjadi tambahan kekuatan'', buka Kieft dalam analisisnya soal Lang. ''Di PSV dia juga tampil cukup bagus tentu saja.''

Analis asal Haarlem itu juga langsung mengemukakan satu poin kritik saat membahas pemain internasional Belanda tersebut. ''Hanya saja sudah terbukti bahwa di luar negeri dia tidak berhasil, itu memang disayangkan. Kamu boleh punya perilaku yang berbeda, asalkan berprestasi.''

''Kita terlalu cepat meninggikan pemain. Kita juga akan melihat itu pada Godts, meskipun dia orang Belgia. Lang tidak berhasil di Napoli. Setelah itu dia pergi ke Galatasaray. Itu juga tidak benar-benar berhasil tentu saja'', keluh Kieft yang skeptis. ''Lang bisa saja berhasil di luar negeri. Saya pasti tidak akan kembali ke Belanda jika menjadi dirinya'', timpal Rob Jansen. ''Tetapi dia kesulitan menghadapi kritik. Generasi ini juga lebih sering mengalami hal itu.''

Sang agen melanjutkan: ''Kalau dia benar-benar fokus pada sepak bola. Dan berhenti sejenak dengan semua hal di sekitarnya. Maka dia masih bisa memiliki karier yang sangat bagus.''

''Bukan berarti dia melakukan hal-hal yang sangat aneh juga'', Kieft sedikit membela Lang. ''Kamu selalu merasa: masih ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, secara mental juga semuanya harus pas. Dan ada yang memang tidak memiliki itu.''

Lang dikaitkan dengan Ajax, yang juga ditawari Leon Bailey (Aston Villa). Direktur teknik Jordi Cruijff tampaknya sedang menelusuri beberapa opsi untuk posisi sayap kiri.