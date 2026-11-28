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Roberto Mancini menyampaikan pandangannya tentang kompetisi Serie A Italia.

Pelatih tim nasional Italia mengatakan dalam wawancara dengan Corriere dello Sport: "Siapa yang akan meraih gelar Serie A? Menurut saya Roma. Apakah pendukung Lazio akan senang? Saya rasa Inter adalah tim terbaik. Pada awalnya saya sangat yakin Napoli bisa meraihnya, tetapi mereka mengalami terlalu banyak cedera".

"Tentang Lazio, saya bisa mengatakan ini: jangan berharap mereka akan terpuruk. Ketika masih menjadi pemain, saya pernah bermain untuk Lazio saat klubnya mengalami kebangkrutan. Gaji tidak kunjung dibayarkan? Hal-hal seperti itu terjadi ketika Anda merasa sudah mencapai titik terendah dan tidak mampu bangkit lagi, Gattuso mengalaminya setelah tersingkir dari Coppa Italia".

"Selain Maradona dan Messi, adakah pemain yang benar-benar membuat saya terkesan selama setengah abad berkecimpung di sepak bola? Ronaldo, Sang Fenomenal. Menyebut satu nama saja tidak mudah. Sejak awal 1980-an, kami telah melihat para pemain terbaik dunia di Italia, mulai dari Platini, Gullit, Van Basten, Zico, Careca, hingga Zidane".

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"Lalu siapa pemain yang belum memenuhi potensinya, yang saya yakini akan sukses tetapi ternyata mengecewakan? Saya tidak akan melihat terlalu jauh ke belakang. Menurut saya, Zaniolo memiliki potensi besar. Ketika pertama kali saya memanggilnya ke tim nasional, pada latihan pertama dia tampak seperti anak kecil yang bermain bersama orang dewasa. Pada latihan ketiga, dia sudah seperti orang dewasa yang bermain bersama sesamanya. Dengan kualitas fisik dan teknik yang dimilikinya, sekarang dia seharusnya menjadi bintang sepak bola Italia".

"Setelah kejadian terakhir, apakah saya menganggap kiprahnya bersama tim nasional sudah berakhir? Tidak, saya memanggil pemain yang tampil baik pada periode pemanggilan, pemain yang bisa memberikan sesuatu bagi tim, dan selama bersama saya, Nico selalu bersikap baik, terlepas dari masalah pribadi yang pernah dialaminya. Saya berharap dia melakukan segala upaya untuk kembali".

"Saya menyukai pemain yang tidak biasa karena merekalah yang membuat perbedaan. Kami bisa melatih semua prinsip dan taktik yang kami inginkan dan ketahui, tetapi pada akhirnya ada pertandingan yang ditentukan oleh mereka yang tahu cara bermain. Memang begitulah adanya. Anda tidak bisa berharap selalu mendominasi. Anda juga harus tahu cara bertahan saat menghadapi kesulitan, dan jika Anda memiliki pemain dengan kemampuan lebih, dia bisa menentukan hasil pertandingan lewat satu aksi".