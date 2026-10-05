Italia, daftar pemain yang dipanggil untuk Turki: pertama kali bagi Inacio, tujuh dicoret

Italia kembali ke lapangan. Hari ini, 5 Oktober pukul 20.45, Italia kembali menantang Turki di Dall'Ara, Bologna. Laga dimulai lagi dari kemenangan 4-1 pada pertemuan pertama, hasil penting yang memberi kepercayaan diri kepada tim asuhan Mancini. Ia sudah menentukan pilihannya untuk laga leg kedua. Ada tujuh pemain yang dicoret: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora, dan Zoma. Namun, ada satu kabar baru yang penting. Samuele Inacio dipanggil untuk pertama kalinya setelah absen pada tiga kesempatan sebelumnya. Sementara itu, Moise Kean tidak akan ada dalam skuad karena terpaksa meninggalkan pemusatan latihan akibat masalah fisik.





DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL - Italia ingin menjaga kesinambungan setelah kemenangan yang diraih di Bursa dan terus menatap kelolosan dari grup. Di depan ada Prancis dan Belgia, masing-masing dengan 7 dan 6 poin. Mancini memutuskan mengandalkan grup yang besar, dengan sejumlah nama yang dipertahankan dan beberapa wajah baru. Di posisi penjaga gawang ada Donnarumma, Carnesecchi, dan Vicario. Di lini belakang tersedia Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, dan Mancini.









SINYAL - Di lini tengah, ada Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, dan Barella. Di depan, ada P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito, dan Vergara. Daftar ini menggambarkan pilihan sang pelatih tim nasional menjelang laga yang ingin dihadapi Italia dengan keyakinan yang sama seperti yang ditunjukkan pada pertemuan pertama. Kemenangan 4-1 di Bursa telah memberi sinyal penting, tetapi kini dibutuhkan respons baru.



