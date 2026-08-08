Gelandang muda Barcelona asal Spanyol, Marc Casado, semakin dekat untuk meninggalkan klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim panas ini, setelah secara mengejutkan dicoret dari skuad tim yang bertolak ke Udine untuk menjalani laga persahabatan melawan Udinese dan Nottingham Forest, di tengah kemajuan negosiasi dengan Al Hilal dari Arab Saudi.

Casado sempat hadir di kompleks latihan Barcelona, sebelum akhirnya pergi tanpa bergabung dengan rombongan tim yang berangkat ke Italia, sebuah langkah yang memperkuat indikasi bahwa perjalanannya bersama klub Catalan itu hampir berakhir, menurut "Mundo Deportivo".

Pencoretan gelandang Spanyol berusia 22 tahun tersebut terjadi di saat masa depannya menjadi salah satu isu paling menonjol di atas meja manajemen Barcelona, setelah Al Hilal bergerak untuk merekrutnya dan mengajukan tawaran awal kepada klub Catalan itu pada Juli lalu, namun Barcelona menolaknya karena tidak sesuai dengan tuntutan finansial mereka.

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Al Hilal mendekat, Barcelona bertahan di angka 40 juta euro

Meski negosiasi antara kedua klub sempat menemui jalan buntu dalam beberapa waktu terakhir, situasi berubah seiring kemajuan pembicaraan antara Al Hilal dan Casado, di mana hubungan antara sang pemain dan klub Arab Saudi itu kini menjadi positif, sementara kesepakatan tampak lebih dekat untuk rampung dibandingkan sebelumnya.

Barcelona bertahan untuk mendapatkan lebih dari 30 juta euro sebagai kompensasi melepas gelandang tersebut, sementara klub Catalan itu berambisi mendekati angka 40 juta euro, di saat Al Hilal pada awalnya belum bersedia mencapai nilai tersebut.

Namun perkembangan terbaru, terutama pencoretan Casado dari perjalanan tim ke Italia, mengindikasikan bahwa negosiasi telah memasuki fase yang lebih serius, dan bisa membuka jalan menuju tercapainya kesepakatan dalam beberapa hari ke depan.

Transfer Rodri mempercepat kepergian Casado

Meski Barcelona menghargai potensi Casado, posisi sang pemain dalam perhitungan pelatih Hansi Flick tak lagi seperti dahulu, setelah perannya berkurang secara bertahap sepanjang musim lalu.

Selain itu, keterlibatan Barcelona secara serius dalam perburuan merekrut Rodri, bintang Manchester City, mengirimkan pesan tambahan kepada Casado terkait masa depannya, terlebih klub berupaya untuk menata ulang lini tengah dan memperkuat opsi mereka di posisi ini.

Roony Bardghji juga di luar perhitungan

Casado bukan satu-satunya pemain yang absen dari skuad Barcelona, karena winger asal Swedia, Roony Bardghji, juga dicoret dari perjalanan tim ke Udine.

Tampaknya pemain berusia 20 tahun itu tidak mendapatkan tempat yang ia butuhkan dalam perhitungan Flick untuk melanjutkan perkembangannya, dan itu hanya satu tahun setelah kepindahannya ke Barcelona dari Kopenhagen.

Oleh karena itu, Bardghji pun kini masuk dalam daftar pemain yang berpeluang hengkang pada tahap akhir bursa transfer, sementara Casado semakin dekat untuk mengambil langkah baru dalam kariernya melalui kepindahan ke Al Hilal.