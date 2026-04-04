Istri Valverde mengkritik keputusan wasit yang menentukan dalam pertandingan Barcelona

Penggunaan teknologi video merupakan titik balik yang menentukan

Mina Bonino, istri bintang Real Madrid Federico Valverde, mengolok-olok keputusan wasit yang kontroversial dalam pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid yang digelar hari Sabtu ini di Stadion "Riazor Metropolitano", dalam rangka pekan ke-30 La Liga.

Cemoohan istri Valverde itu muncul setelah Barcelona nyaris memulai babak kedua dengan kekurangan pemain, ketika wasit mengeluarkan kartu merah langsung kepada bek muda Gerard Martin pada menit ke-46, akibat benturan keras di tengah lapangan, di mana ia menendang kaki Thiago Almada, pemain Atletico.

Namun wasit menarik kembali keputusannya setelah meninjau ulang permainan melalui teknologi video (VAR), yang menunjukkan bahwa Martin menendang bola terlebih dahulu sebelum bertabrakan dengan kaki lawan; sehingga wasit membatalkan kartu merah langsung, dan hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Barcelona, Perlu diketahui bahwa Atletico Madrid sebenarnya sudah bermain dengan kekurangan pemain, setelah pemainnya, Nico Gonzalez, diusir sebelum akhir babak pertama.

Menanggapi insiden ini, Mina menulis melalui fitur "Story" di akun Instagram-nya: "Stadion harus ditutup jika ini bukan kartu merah," disertai emoji tertawa.

Barça mengakhiri pertandingan dengan kemenangan (2-1) untuk memperkuat posisinya di puncak klasemen La Liga, dengan 76 poin, unggul 7 poin dari rivalnya Real Madrid yang berada di posisi kedua, yang sebelumnya kalah hari ini dari tuan rumah Real Mallorca (2-1).

