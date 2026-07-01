Ismael Saibari pindah dari PSV ke Bayern München dengan nilai transfer rekor

Ismael Saibari resmi pindah ke Bayern München, demikian diumumkan PSV pada Rabu. Gelandang serang tersebut menandatangani kontrak berjangka panjang dengan juara Jerman tersebut. Transfer Saibari ini melibatkan nilai maksimal sebesar 55 juta euro, yang merupakan rekor baru.

''Isi, inilah momen yang telah kamu perjuangkan dengan sangat keras. Berkat dedikasi, bakat, dan ketekunanmu, kamu pantas mendapatkan langkah selanjutnya dalam kariermu ini. Kami bangga dengan semua yang telah kamu raih di Eindhoven dan mendoakanmu sukses besar di München'', demikian pernyataan PSV di X.

“Ini adalah kepergian dengan perasaan campur aduk,” kata Saibari melalui saluran resmi PSV. “Bayern München adalah klub yang luar biasa, dan saya sangat menantikan untuk benar-benar memaksimalkan potensi saya di sana. Di saat yang sama, saya akan sangat merindukan banyak orang di PSV. Selama bertahun-tahun, Eindhoven sudah terasa seperti rumah bagi saya. Saya telah menghabiskan waktu yang tak terlupakan dan mendapatkan peluang luar biasa di sini. PSV telah memberi saya kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi dan pesepakbola seperti yang saya sekarang.”

PSV meraup keuntungan yang sangat besar dari Saibari, yang didatangkan dari KRC Genk enam tahun lalu dengan biaya 200.000 euro. Bertahun-tahun kemudian, pemain timnas Maroko ini hengkang ke Bundesliga dengan nilai transfer yang jauh lebih tinggi.

Selama membela PSV, Saibari mencatatkan 142 pertandingan resmi, di mana gelandang ini mencetak 42 gol dan 29 assist. Saibari meninggalkan PSV dengan delapan gelar juara Belanda di tangannya. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ia tumbuh menjadi pemain timnas Maroko yang dihormati.

Saibari secara langsung menjadi penentu tersingkirnya timnas Belanda di babak 16 besar Piala Dunia. Dalam adu penalti yang menegangkan, pemimpin serangan Maroko ini mencetak gol penentu.

Pemain PSV yang akan hengkang ini memang tampil mengesankan di Piala Dunia dan telah mencetak tiga gol. Maroko akan menghadapi tuan rumah Kanada di babak 16 besar, yang baru saja menang dramatis atas Afrika Selatan.