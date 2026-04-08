Ismael Saibari akan hengkang dari PSV dengan nilai transfer minimal 60 juta euro. Setiap hari, kami menyajikan berbagai analisis di Voetbalzone mengenai klub-klub papan atas Belanda. Selain itu, tim-tim di luar tiga besar tradisional juga sering mendapat sorotan. Saibari telah berkembang menjadi bintang utama PSV musim ini dan kepergiannya pada musim panas tampaknya tak terelakkan. Pelatih Peter Bosz menyatakan bahwa gelandang tersebut akan hengkang dari PSV pada musim panas mendatang dengan nilai transfer minimal 60 juta euro.

Saibari berasal dari keluarga dengan orang tua asal Maroko dan lahir di Terrassa, Spanyol, sekitar empat puluh menit berkendara dari Barcelona. Pada usia enam tahun, ia pindah bersama orang tuanya ke Belgia. Di negara tetangga selatan itu, Saibari menjalani jenjang tim muda KRC Genk dan pindah ke PSV pada musim panas 2020.

Gelandang serang ini melakukan debutnya untuk tim utama pada 1 November 2020, penampilannya satu-satunya di Eredivisie pada musim tersebut. Saibari menjadi pemain andalan di Jong PSV di Keuken Kampioen Divisie dan secara rutin mendapatkan menit bermain di tim utama pada musim 2022/23.

Saibari perlahan-lahan berkembang menjadi pemain andalan di PSV dan semakin penting bagi skuad tim asal Eindhoven tersebut seiring berjalannya musim. PSV kini telah menjadi juara nasional tiga kali berturut-turut. Pada musim-musim tersebut, Saibari semakin mampu meninggalkan jejaknya di tim asuhan Bosz di VriendenLoterij Eredivisie.

Gol Assist Musim 2023/24 5 4 Musim 2024/25 11 11 Musim 2025/26 14 8

Pemain internasional Maroko ini sedang menjalani musim yang gemilang. Dengan lima pertandingan tersisa, Saibari telah mencetak tiga gol lebih banyak daripada musim lalu dan menjadi pencetak gol terbanyak klub musim ini. Dalam pertandingan Eredivisie yang dimenangkan melawan FC Utrecht (4-3) pada Sabtu lalu, gelandang berusia 25 tahun ini mencetak dua gol dan memberikan satu assist. Berkat hasil imbang antara Feyenoord dan FC Volendam (0-0) sehari kemudian, PSV kembali dinobatkan sebagai juara nasional setelah putaran ke-29.

Selain musimnya yang sangat gemilang bersama PSV, Saibari juga mencatatkan tahun internasional yang baik. Ia tampil di setiap pertandingan Piala Afrika, yang berlangsung antara Desember tahun lalu dan Januari 2026, serta mencetak gol di perempat final melawan Kamerun (kemenangan 2-0). Maroko akhirnya mencapai final, yang kalah 1-0 dari Senegal. Namun, Asosiasi Sepak Bola Afrika tetap mengakui kemenangan tersebut untuk The Atlas Lions, karena para pemain tim nasional Senegal meninggalkan lapangan setelah keputusan penalti dari wasit.

Bosz baru-baru ini mengatakan dalam konferensi pers bahwa bintang asal Eindhoven ini setidaknya harus menghasilkan 60 juta euro dan dia akan sangat cocok di Liga Premier. Nilai pasar Saibari saat ini mencapai 32 juta euro menurut Transfermarkt. Menjelang Piala Dunia, angka ini bisa saja meningkat lebih jauh. Kepindahan ke kompetisi papan atas tampaknya sudah di depan mata, hanya saja nilai transfernya masih belum diketahui.