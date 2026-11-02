Ironi sejarah menanti Mourinho dan muridnya di Real Madrid

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, dan Alvaro Lopez, pelatih tim muda Real Madrid, tengah menjalani persaingan menarik di awal musim ini, setelah keduanya meraih hasil mencolok, terutama di level Eropa, di mana masing-masing berhasil memenangi seluruh pertandingannya hingga saat ini, dalam sebuah pemandangan yang mengingatkan kembali pada hubungan antara sang guru dan muridnya di dalam klub kerajaan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Mourinho dan Alvaro Lopez memiliki kisah bersama yang sebelumnya telah disoroti surat kabar tersebut pada musim lalu, jauh sebelum kepastian kembalinya sang pelatih Portugal ke Real Madrid.

Selama periode pertamanya memimpin staf kepelatihan tim kerajaan, Mourinho memberikan kesempatan debut bersama tim utama kepada pemain yang kini menangani tim muda tersebut, yakni pada tahun 2012.

Setelah berlalu 14 tahun, takdir mempertemukan sang guru dan muridnya dalam persaingan yang dipenuhi kemenangan di Valdebebas, khususnya pada kompetisi-kompetisi Eropa, di mana keduanya meraih kemenangan di seluruh pertandingannya.

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

Pertemuan antara kedua pelatih akan kembali terjadi pada hari Selasa, selama penerbangan yang akan membawa rombongan Real Madrid dan tim muda ke Athena, sebagai persiapan menjalani babak baru Liga Champions Eropa dan Liga Champions Eropa untuk Pemuda.

Mourinho berupaya merebut puncak klasemen turnamen kontinental utama, setelah meraih nilai sempurna dengan memenangi tiga pertandingannya melawan Inter, Roma, dan Leipzig, sementara Alvaro Lopez berambisi mempertahankan posisi puncak bersejarah yang diraihnya usai meraih kemenangan ketiga atas Leipzig pada babak lalu.

Awal yang luar biasa

Kedua pelatih terus menampilkan level yang mencolok di awal musim, dalam persaingan yang bisa berujung pada pencapaian bersejarah berupa Real Madrid menduduki puncak klasemen Liga Champions Eropa dan Liga Champions Eropa untuk Pemuda pada waktu yang bersamaan.

Mourinho menuju Athena setelah membawa Real Madrid meraih rangkaian menakjubkan berupa tujuh kemenangan beruntun, sehingga total kemenangan tim selama musim ini mencapai 12 kemenangan dalam 14 pertandingan, dengan persentase keberhasilan sebesar 86% di Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

Di sisi lain, Alvaro Lopez juga menampilkan awal yang luar biasa memimpin tim ketiga dalam hierarki tim-tim Real Madrid, setelah meraih 11 kemenangan dalam 12 pertandingan, dengan persentase keberhasilan mencapai 92%.

Tim asuhan Alvaro Lopez menjalani persaingannya di tiga turnamen berbeda, di mana ia memuncaki Liga Spanyol dengan torehan tujuh kemenangan dan satu hasil imbang, serta memuncaki Liga Champions Eropa untuk Pemuda setelah meraih tiga kemenangan, di samping satu kemenangan tambahan di final Piala Interkontinental U-20.

Dapat dipastikan bahwa Mourinho merasa bangga terhadap salah satu mantan pemain mudanya, yang kini meraih kesuksesan di dunia kepelatihan, sementara sang pelatih Portugal merupakan salah satu figur paling menonjol yang menjadi teladan dalam perjalanan kariernya.