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Barcelona memiliki lini serang yang menghancurkan di laga-laga Liga Champions, tetapi pertahanannya sama sekali tidak aman

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Barcelona menjalani ujian menghadapi Galatasaray pada Selasa malam ini dalam laga pekan kedua fase grup Liga Champions, di tengah paradoks mencolok yang terungkap dari angka-angka mereka di kompetisi antarbenua tersebut.

Tim ini mencetak 141 gol dalam 31 pertandingan terakhir di turnamen tersebut, dengan rata-rata mencapai 4,55 gol per pertandingan, menurut statistik situs resmi UEFA, namun di sisi lain mereka gagal menjaga gawangnya tetap bersih dalam 16 pertandingan dari rangkaian yang sama.

Di antara kekuatan serang yang memberi mereka kemampuan besar untuk menggetarkan jala dan celah-celah pertahanan yang membuat lawan bisa mencetak gol, tantangan bagi tim Catalunya ini adalah menciptakan keseimbangan antara efektivitas di sepertiga akhir lapangan dan kekokohan pertahanan, agar setiap kelengahan di lini belakang tidak berubah menjadi penghalang di jalan mereka menghadapi tim Turki tersebut.

Angka-angka ini menempatkan Barcelona pada persamaan yang jelas: efektivitas serangan mampu menciptakan perbedaan, tetapi kebobolan gol bisa membuat pertandingan jadi lebih rumit, terutama melawan lawan yang pandai memanfaatkan ruang.

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Meski demikian, rata-rata gol secara keseluruhan tidak serta-merta menentukan sekuat apa sistem serangan atau selemah apa pertahanan, karena angka tersebut mencakup gol kedua tim sekaligus. Begitu pula, tidak menjaga gawang tetap bersih tidak berarti kalah dalam pertandingan.

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Yamal hanya selangkah dari rekor Mbappe

Dalam statistik lain yang disoroti situs resmi turnamen, Ilkay Gundogan, pemain Galatasaray, mencetak lima gol dalam 51 pertandingan dengan kostum Barcelona pada musim 2023-2024, satu-satunya musimnya bersama tim Catalunya itu.

Ia juga pernah bermain bersama Joao Cancelo, Rodri, dan Gabriel Jesus di Manchester City.

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Tim Turki tersebut meraih satu-satunya kemenangan atas Barcelona dengan skor 2-1 pada November 1994. Pertandingan itu menyaksikan tampilnya Okan Buruk, pelatih Galatasaray saat ini, dalam satu-satunya penampilannya menghadapi Barcelona di Liga Champions, setelah masuk sebagai pemain pengganti ketika timnya tertinggal satu gol tanpa balas.

Galatasaray hanya meraih satu kemenangan dalam 22 pertandingan terakhir melawan lawan-lawan dari Spanyol, berbanding enam hasil seri dan 15 kekalahan.

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Mereka juga tidak meraih satu pun kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir dari rangkaian tersebut, hanya mendapatkan dua hasil seri berbanding tujuh kekalahan, sejak kemenangan mereka atas Real Madrid dengan skor 3-2 di perempat final Liga Champions di kandang sendiri pada April 2013.

Lamine Yamal mencetak 12 gol di Liga Champions sebelum menginjak usia 20 tahun, sehingga ia hanya berjarak satu gol dari rekor yang dipegang Kylian Mbappe pada kategori usia ini, dan pemain Spanyol itu bisa saja menyamai angka tersebut hari ini.