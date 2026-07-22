Andoni Iraola, pelatih Liverpool, mengakui bahwa timnya masih membutuhkan sejumlah transfer baru selama bursa transfer musim panas saat ini, seraya menegaskan adanya beberapa posisi yang membutuhkan penguatan, di tengah kepergian sejumlah pemain inti serta cedera yang dialami beberapa pemain lainnya.

Kantor berita "Reuters" menyoroti bahwa hingga kini Liverpool telah mengontrak Jeremie Frimpong dan Victor Munoz, namun kehilangan jasa Mohamed Salah, Andy Robertson, dan Ibrahima Konate, sementara Hugo Ekitike, Conor Bradley, dan Giovanni Leoni absen karena cedera.

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Pelatih asal Spanyol itu mengatakan kepada para wartawan di Chicago, Amerika Serikat: "Sulit menentukan seluruh kebutuhan tim secara akurat selama bursa transfer masih terbuka, karena Anda harus selalu terbuka terhadap peluang-peluang yang bisa berkontribusi memperbaiki skuad."

Ia menambahkan: "Ada posisi-posisi yang jelas kami tahu perlu kami perkuat. Sebagai contoh, kami pasti membutuhkan seorang pemain sayap."

Ia melanjutkan: "Di posisi-posisi lain, kami harus mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia di pasar, biaya transfer, serta level para pemain yang sudah kami miliki. Ada beberapa posisi yang tampak rumit, karena kami memiliki pemain-pemain cedera yang kami percayai kemampuannya, tetapi situasinya masih jauh dari ideal."

Unsur pengalaman

Kepergian Mohamed Salah, Ibrahima Konate, dan Andy Robertson menyebabkan menurunnya unsur pengalaman di dalam skuad Liverpool, di saat ketidakpastian masih menyelimuti masa depan kiper asal Brasil, Alisson Becker.

Iraola menekankan pentingnya bertahannya Alisson, dengan mengatakan: "Saya rasa dia akan menjadi unsur yang sangat penting dalam membantu para pemain baru beradaptasi, baik mereka yang berpengalaman maupun para pemain muda."

Ia menambahkan: "Kami membutuhkan sosok panutan di dalam ruang ganti, seperti Virgil van Dijk, Alisson, dan Joe Gomez, yaitu para pemain yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di klub. Dan saya yakin kami akan mendapatkan dukungan jenis ini."

Liverpool memulai persiapan mereka untuk musim baru dengan menghadapi Sunderland di Nashville, Sabtu mendatang, sebelum menjalani laga-laga uji coba lainnya melawan Wrexham, Leeds United, Monaco, dan Como.

Tim itu membuka perjalanan mereka di Liga Primer Inggris dengan menjamu Newcastle United di kandang lawan, pada 23 Agustus mendatang.