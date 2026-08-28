Andoni Iraola, pelatih Liverpool, memecah keheningan yang menyelimuti masa depan tim usai kepergian bintang asal Mesir, Mohamed Salah, dengan berbicara terus terang mengenai kesulitan klub dalam menemukan pengganti yang mampu mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan sang Pharaoh di markas Anfield.

Mohamed Salah sebelumnya memutuskan untuk meninggalkan Liverpool pada Juni lalu, setahun sebelum kontraknya berakhir, dalam sebuah langkah mengejutkan yang berujung pada kepindahannya ke klub Turki, Trabzonspor, dan meninggalkan celah besar di lini depan Liverpool.

Sejak kepergiannya, Liverpool dikaitkan dengan lebih dari satu nama untuk menjadi penggantinya, dengan yang teratas adalah bintang Prancis Bradley Barcola, sayap Paris Saint-Germain, di mana laporan-laporan media menyebutkan bahwa klub Inggris itu sudah dekat untuk merampungkan transfer tersebut dengan nilai 120 juta pound sterling.

Dan dalam sebuah wawancara eksklusif bersama legenda klub Steven Gerrard untuk saluran TNT Sports Inggris, Iraola ditanya mengenai perkembangan terkini dari urusan pelik ini, dan jawabannya pun menyiratkan banyak penantian, di mana ia mengatakan: "Saya berharap kami sudah dekat, terutama karena kami hanya memiliki waktu empat atau lima hari lagi di bursa transfer musim panas."

Pelatih Liverpool itu menambahkan: "Kami telah bersabar sampai saat ini, saya rasa kami masih membutuhkan lebih banyak kesabaran juga, tetapi memang ada banyak hal yang sedang berjalan. Kami berharap dapat mengumumkan hal-hal itu dengan cepat karena posisi tersebut merupakan salah satu prioritas kami, terutama setelah kepergian Mohamed Salah."

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Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan besarnya tantangan yang dihadapi klub, seraya berkata: "Semua orang menyadari bahwa kami memiliki kekosongan besar yang harus kami isi. Itu menjadi fokus utama perhatian kami di bursa transfer saat ini."

Para pendukung Liverpool pun tetap merasa gelisah, menantikan pengumuman resmi mengenai pengganti Salah, sebelum bursa transfer musim panas ditutup.