Iraola dalam posisi sulit menghadapi LASK: absennya pemain-pemain penting dan keraguan seputar Van Dijk

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Pelatih Liverpool membela Wirtz dan Barcola

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Liverpool bertolak ke Austria untuk menghadapi LASK dalam laga tandang pertama mereka di Liga Champions musim ini. Rombongan tim berangkat ke Austria tanpa tiga pemain yang cedera: Alexander Isak, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai.

Ketiganya juga absen saat Liverpool kalah 3-0 dari Manchester City di Liga Inggris, Minggu.

Pelatih Andoni Iraola mengakui dalam konferensi pers sebelum pertandingan bahwa ia belum memastikan kapan ketiganya akan kembali, namun ia menegaskan bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk siap bermain, menurut laporan Sky Sports.

Ia mengatakan: "Mereka tidak jauh dari kembali, tetapi sulit bagi saya untuk memberi tahu Anda sekarang. Tidak satu pun dari ketiganya berlatih bersama tim. Kami menanganinya hari demi hari, dan saya tidak tahu apakah mereka akan siap melawan Brentford, Villarreal, atau Brighton."

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Ia menyebutkan bahwa Virgil van Dijk mengeluhkan cedera yang menyakitkan di kakinya setelah laga melawan City, namun tetap memasukkannya ke dalam skuat 23 pemain.

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Iraola memanggil tiga pemain dari kelompok usia muda, Jayden Danns, Wellity Lucky, dan Josh Sonni-Lambie, ke dalam skuat, setelah Wataru Endo dan Federico Chiesa tidak terdaftar dalam skuat Liverpool untuk Liga Champions.

Kepercayaan penuh pada Wirtz dan Barcola

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Di sisi lain, Iraola menunjukkan kepercayaan 100 persen kepada Florian Wirtz dan Bradley Barcola, setelah keduanya menerima kritik karena penampilan mereka sejak kedatangan mereka dengan transfer yang melampaui 100 juta pound sterling.

Iraola mengatakan: "Benar bahwa Cody, Alex, dan Dom adalah pencetak gol utama kami musim ini, karena mereka yang paling banyak bermain di posisi-posisi tersebut. Kami butuh pemain lain yang memberi kami angka-angka itu, dan kami percaya pada pemain yang tersedia saat ini."

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Ia menambahkan: "Bradley dan Flo (Wirtz) telah menampilkan laga-laga yang bagus dan laga-laga yang buruk seperti semua orang, tetapi kami tahu level mereka, dan kami sangat yakin mereka akan menampilkan performa yang baik."

Mengomentari Wirtz, ia berkata: "Mungkin dia belum menampilkan laga terbaiknya, tetapi dia sudah memainkan laga-laga yang bagus bersama kami musim ini. Semua orang mulai mencari jawaban. Saya pikir dia menampilkan performa yang baik bersama timnasnya dan mencetak gol. Dia akan melalui laga-laga yang lebih baik dan lebih buruk, tetapi saya suka melihatnya secara kolektif."

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Perubahan yang diperkirakan

Laga di Linz ini adalah yang kedua dari enam pertandingan Liverpool dalam 18 hari, dan Iraola menegaskan bahwa ia akan melakukan perubahan pada susunan pemain.

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Ia mengatakan: "Karena menjaga kebugaran dan beberapa keluhan ringan, akan sulit untuk menurunkan susunan pemain inti yang sama besok."

Ia menambahkan: "Kami ingin menang dan kami ingin memulai Liga Champions dengan kuat. Kami sudah meraih kemenangan pertama dan kami menginginkan yang kedua, karena kami berupaya memenangkan sebanyak mungkin pertandingan."