Klub Liverpool mengintensifkan pergerakannya untuk mendatangkan Adam Wharton, gelandang Crystal Palace, pada periode transfer saat ini, seiring semakin dekatnya kepergian Curtis Jones dari skuad tim.

Jones sudah sangat dekat untuk pindah ke Inter Milan, hal yang menempatkan Liverpool pada keputusan penting terkait perekrutan pemain baru guna menggantikan kepergiannya sebelum bursa transfer ditutup.

Nama Wharton mencuat sebagai salah satu opsi paling menonjol yang tersedia bagi klub Inggris itu, namun keinginan kuat Crystal Palace untuk mempertahankan pemain internasional Inggris tersebut bisa membuat penyelesaian transfer di penghujung mercato menjadi hal yang sangat sulit.

Sebelumnya, Declan Rice, gelandang Arsenal dan timnas Inggris, memuji kemampuan Wharton dan menyebutnya sebagai gelandang yang "luar biasa".

Sumber-sumber yang mengetahui bursa transfer melaporkan kepada situs "CaughtOffside" bahwa Liverpool siap mempercepat pergerakannya untuk merekrut Wharton, sebagai pengganti potensial bagi Curtis Jones.

Andoni Iraola, direktur teknik Liverpool, menyatakan persetujuannya terhadap gagasan mendatangkan pemain berusia 22 tahun itu ke Stadion "Anfield", mengingat kecocokannya yang besar dengan gaya bermain yang ingin diterapkan pelatih asal Spanyol tersebut.

Wharton menonjol dengan kemampuannya mengendalikan tempo permainan dari posisi yang lebih dalam, di samping kualitas umpan-umpannya serta kemampuannya membangun serangan dari belakang. Faktor-faktor ini bisa memberikan ruang lebih besar bagi Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai untuk maju dan terlibat dalam peran menyerang.

Crystal Palace menetapkan harga Wharton

Perkiraan menunjukkan bahwa Crystal Palace menaksir nilai Wharton sekitar 78 juta pound sterling, sementara sumber lain memperkirakan tuntutan finansialnya bisa mencapai 100 juta pound sterling, mengingat pentingnya pemain tersebut bagi tim dan potensi besarnya dalam jangka panjang.

Crystal Palace berada dalam posisi yang kuat dalam negosiasi, karena klub tidak menghadapi tekanan yang mendorongnya untuk menjual sang pemain, selain itu Wharton sendiri tampak nyaman dengan gagasan untuk bertahan bersama tim pada musim mendatang.

Jaringan "talkSPORT" melaporkan bahwa Wharton mengisyaratkan harapannya untuk tetap bertahan bersama Crystal Palace pada musim baru, meski minat untuk mendapatkan jasanya kian meningkat.

Minat terhadap Adam Wharton tidak terbatas pada Liverpool saja, karena Manchester United telah melakukan penjajakan mengenai kemungkinan merekrut sang pemain, namun sejauh mana keseriusan minat klub tersebut belum jelas hingga saat ini.

Nama Wharton juga berada dalam radar Real Madrid, hal yang bisa meningkatkan ketatnya persaingan untuk mendapatkan pemain tersebut, terutama jika Crystal Palace memutuskan membuka pintu negosiasi terkait kepergiannya.

Apakah Wharton layak dengan nilai tersebut?

Dari sisi teknis, Wharton tampak sebagai opsi yang tepat bagi Liverpool, karena ia memiliki ketenangan di bawah tekanan, cenderung mengumpan ke depan, serta piawai menerima bola dari para bek dan berkontribusi dalam membangun permainan.

Sifat-sifat tersebut bisa menjadikannya pemain sentral di lini tengah Liverpool, terutama jika Iraola mencari seorang jangkar yang mampu mengatur tempo pertandingan dan menjamin keseimbangan antarlini. Namun, Liverpool dituntut untuk berhati-hati dalam negosiasinya, dan jangan sampai kepergian Curtis Jones berubah menjadi dalih untuk membayar jumlah yang berlebihan demi mendatangkan penggantinya.

Laporan menyebutkan bahwa Jones dalam perjalanan untuk pindah ke Inter Milan, sehingga membayar jumlah yang bisa mencapai tiga kali lipat nilai transfer kepergiannya demi mendatangkan penggantinya akan menjadi komitmen finansial yang sangat besar bagi klub.

Memang benar Wharton lebih muda, dan mungkin memiliki potensi yang lebih besar untuk berkembang di masa depan, namun posisi Crystal Palace memberikannya keunggulan yang jelas dalam negosiasi, terutama karena klub tidak terpaksa menjualnya, di saat pemain itu sendiri tampak terbuka untuk melanjutkan kariernya bersama tim.

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