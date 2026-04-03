Inzagi membebaskan dirinya dari krisis besar Al-Hilal... Apa yang dia katakan?

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menjabat sebagai manajer teknis Al-Hilal, berbicara mengenai persiapan timnya untuk menghadapi Al-Taawoun, yang dijadwalkan besok Sabtu, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen. Ia menegaskan bahwa tim menghadapi beberapa tantangan terkait cedera, namun ia yakin para pemain yang tersedia mampu memberikan yang terbaik.

Inzaghi menyoroti dalam konferensi pers prapertandingan adanya krisis di posisi bek kanan, menjelaskan bahwa staf teknis sedang mencari solusi alternatif di tengah absennya beberapa pemain. Ia mengatakan: "Kami memiliki masalah di posisi ini, namun kami terus bekerja untuk mengatasinya dengan mengandalkan pemain yang tersedia."

Ia juga memuji performa Nasser Al-Dossari, menegaskan bahwa ia tampil luar biasa di Piala Dunia Klub sebelum mengalami cedera, dan berharap ia segera pulih, serta Hamad Al-Yami, sambil menekankan bahwa absennya keduanya menjadi beban bagi tim.

Baca juga.. Koulibaly: Bono yang memberitahuku tentang kejutan gelar juara Maroko.. dan aku sudah tahu kedatangan Benzema

Pelatih asal Italia itu juga menyinggung soal cedera untuk menanggapi tuduhan media yang menyalahkan dirinya atas cedera para pemain akibat beban fisik yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa tim medis klub bekerja dengan sangat efisien, dan beberapa cedera terjadi secara tiba-tiba, seperti cedera Nasser yang terjadi setelah kontak ringan dalam sesi latihan, serta cedera Bouabri, sambil menunjuk bahwa tekanan dari pertandingan berturut-turut mungkin menjadi salah satu penyebab meningkatnya cedera dalam beberapa waktu terakhir.

Inzaghi menambahkan bahwa jeda internasional selalu meninggalkan dampak pada para pemain internasional, menjelaskan bahwa pemain Portugal Ruben Neves akan tiba hari ini, dan kondisinya akan dievaluasi sebelum pertandingan, sambil menegaskan bahwa tim akan kehilangan beberapa pemain, namun para pemain yang akan bertanding akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan.

Dia mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan ambisi Al-Hilal musim ini, dengan mengatakan: "Tujuan kami selalu bersaing di semua kompetisi, dan kami adalah satu-satunya tim yang masih bersaing di semua front. Saya puas dengan apa yang telah kami tunjukkan sejauh ini, namun fase berikutnya menuntut upaya ekstra dan fokus pada pemulihan di tengah padatnya jadwal pertandingan, terutama karena Liga Saudi dianggap sebagai salah satu liga terkuat dan terpenting di dunia."

Al-Hilal menduduki peringkat kedua klasemen Liga Roshen, hanya tertinggal 3 poin dari Al-Nasr yang memimpin klasemen.