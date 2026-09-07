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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Inzaghi tak buang waktu: Martinelli pimpin skuad Al Hilal hadapi Neom

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
S. Inzaghi
G. Martinelli
Arab Saudi
Italia
Brasil

Bintang sang pemimpin tampil sebagai starter

Pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengintegrasikan pemain-pemain barunya ke dalam skuadnya, setelah memutuskan menurunkan pemain Brasil, Gabriel Martinelli, sebagai starter menghadapi Neom, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan keenam Liga Roshn Saudi.

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Martinelli bergabung dengan Al Hilal beberapa hari lalu dari Arsenal, sebelum mencatatkan penampilan perdananya dengan seragam Al Zaeem pada pekan lalu menghadapi Al Shabab, ketika ia tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan yang dimenangi Al Hilal dengan skor dua gol tanpa balas.

Setelah penampilan perdananya dari bangku cadangan, Inzaghi memutuskan memberi kesempatan kepada winger Brasil itu untuk tampil sejak awal menghadapi Neom, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan pelatih Italia tersebut untuk segera memanfaatkan kemampuan ofensifnya, terutama karena tim memiliki sekumpulan pemain baru yang kuat.

Martinelli Memimpin Lini Serang Al Hilal

Martinelli tampil di lini depan Al Hilal bersama pemain Belanda, Cresencio Summerville, dan pemain Inggris, Ollie Watkins, sehingga trio ini menjadi kekuatan serang Al Zaeem dalam menghadapi Neom.

Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Al Hilal berupaya melanjutkan start sempurnanya di Liga Roshn, setelah meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya dan meraup nilai penuh dengan koleksi 15 poin, sebelum menghadapi Neom pada pekan keenam.

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Susunan Pemain Al Hilal Menghadapi Neom

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Lini pertahanan: Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Mohammed Al Mahzari, Motaeb Al Harbi.

Lini tengah: Mohamed Kanno, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic.

Lini serang: Gabriel Martinelli, Cresencio Summerville, Ollie Watkins.

Pertandingan menghadapi Neom memiliki arti khusus bagi Martinelli, yang menjalani ujian pertamanya dalam susunan inti Al Hilal, setelah sebelumnya hanya tampil sebagai pemain pengganti pada penampilan perdananya bersama tim menghadapi Al Shabab.

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