Hampir 20.000 tiket musiman terjual, 20 pemain baru, beberapa di antaranya dibekali segudang pengalaman Bundesliga: Setelah kecelakaan terbesar yang mungkin terjadi pada Mei berupa degradasi mengejutkan ke 3. Liga, beberapa hari lalu sempat muncul sesuatu yang menyerupai euforia di Fortuna Düsseldorf.

Namun, setelah awal musim yang mengerikan dengan dua kekalahan melawan Waldhof Mannheim dan tim kedua TSG Hoffenheim, euforia itu kembali berganti menjadi kengerian murni. Terutama kekalahan 0-2 dari tim cadangan klub Kraichgau pada Sabtu membuat semua pihak benar-benar tertegun.

Banyak fan pada Sabtu kembali teringat pada penampilan mengerikan dari tim yang di atas kertas sebenarnya bertalenta, tetapi sepenuhnya disfungsional, yang pada akhirnya bertanggung jawab atas degradasi dramatis itu, setelah melihat permainan buruk dari skuad baru tersebut.

Fortuna Düsseldorf: Apakah "faksi Funkel" sudah mulai menggoyang kursi pelatih Ende?

Betapa pendek sumbu emosi para pendukung Düsseldorf yang begitu terpukul dalam beberapa waktu terakhir itu sudah terlihat bahkan setelah baru sekitar 140 menit musim berjalan. Saat siaran radio ARD Sportschau pada laga kandang pertama musim ini, Sabtu lalu, sudah terdengar seorang fan Fortuna di latar belakang yang berulang kali menuntut pemecatan pelatih Alexander Ende. "Ende raus!" terdengar jelas oleh para pendengar. Dan tampaknya pandangan fan anonim Fortuna itu memang tidak eksklusif hanya miliknya.

Sebab pada Minggu, setelah laga kandang pembuka yang amat buruk melawan tim cadangan Hoffenheim, Bild menambah panas situasi dengan sebuah laporan yang sensasional. Kini disebut-sebut ada yang dinamakan "faksi Funkel" di dalam klub, yang secara internal disebut sedang "habis-habisan" menggergaji kursi Ende. Latar belakangnya: ketika Fortuna musim lalu terlambat berpisah dengan pelatih yang sangat gagal, Markus Anfang, direktur olahraga saat itu Sven Mislintat menunjuk Ende yang berusia 46 tahun dan memberinya kontrak dua tahun.

Dengan demikian, ia jelas-jelas bertindak berlawanan dengan kehendak sebagian anggota dewan pengawas yang kiprahnya memang sangat layak dipertanyakan, yang lebih ingin memulangkan ikon pelatih Friedhelm Funkel sebagai pemadam kebakaran, meski sebenarnya sudah tidak disukai oleh para pendukung Düsseldorf. Funkel melatih Düsseldorf dari 2016 hingga 2020, antara lain membawa Fortuna promosi terakhir kalinya ke Bundesliga dan menjaga mereka tetap bertahan di sana lewat finis di posisi ke-10 pada musim 2018/19.

Namun pada musim berikutnya, hubungan antara Funkel dan petinggi olahraga mulai retak. Hanya beberapa pekan setelah perpanjangan kontrak Funkel pada Desember 2019, klub memecat sang legenda pelatih. Funkel kemudian mengakhiri kariernya dengan kata-kata tegas. "Saya tidak akan bekerja lagi sebagai pelatih, karena Fortuna Düsseldorf telah memberi saya begitu banyak. Karena saya tidak percaya bisa mengalami masa seindah itu lagi di klub lain," katanya saat itu di Aktuelles Sportstudio milik ZDF.

Setahun kemudian, Funkel kembali ke dunia kepelatihan dan justru menyelamatkan 1. FC Köln dari degradasi pada musim semi 2021. Sebuah afront bagi fan Düsseldorf. Pada 2024, ia membawa 1. FC Kaiserslautern ke final DFB-Pokal sebagai pelatih interim dan menjaga Die Roten Teufel tetap bertahan di 2. Liga, sebelum kembali direkrut Köln sebagai pemadam kebakaran dan memastikan promosi ke Bundesliga pada 2025.

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Funkel mengonfirmasi pendekatan dari Fortuna Düsseldorf

Terlepas dari semua latar belakang itu, kembalinya Funkel sekali lagi sebagai penyelamat memang sempat masuk agenda pada April. Funkel sendiri pada Juni mengonfirmasi adanya pendekatan "tidak resmi" dari pihak klub: "Mereka menghubungi saya dan bertanya apakah saya bersedia mengambil alih posisi Markus Anfang," ungkap Funkel beberapa bulan lalu dalam format bincang-bincang "Bit im Büdchen": "Lalu saya bilang: Ya, saya akan melakukannya, karena saya yakin kami - tim pelatih, tim, saya, dan para fan - bisa bertahan di 2. Liga."

Namun, Mislintat memilih Ende, dan ia tidak mampu mencegah degradasi. Kini Mislintat sudah lama tidak ada lagi, dan sekarang Samir Arabi yang memimpin urusan olahraga klub tradisional yang terpuruk itu. Dan sempat benar-benar terlihat bahwa keadaan mulai membaik.

Pria 47 tahun yang sudah kenyang pengalaman menghadapi krisis itu memberi Ende skuad untuk musim baru yang sebenarnya sangat cocok dengan ide permainan mantan pelatih sukses Preußen Münster tersebut. Ia merekrut tiga eks pemain Münster sekaligus, yakni Marcel Benger, Yassine Bouchama, dan Jorrit Hendrix, yang sudah sangat memahami sistem Ende, lalu melengkapinya - jika diukur dengan standar 3. Liga - dengan transfer papan atas seperti Philipp Förster, Fabian Schleusener, Dominique Heintz, atau Andreas Müller.

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Alexander Ende ikut bertanggung jawab atas start horor Fortuna Düsseldorf

Namun, awal musim tetap berjalan sepenuhnya buruk - dan di situ Ende memang punya andil lewat beberapa keputusan susunan pemain inti yang cukup meragukan. Lini belakang berempat yang sudah terasah selama pramusim bahkan belum pernah sekali pun tampil bersama di lapangan. Saat laga pembuka di Mannheim, Felix Meiser yang tampil meyakinkan tiba-tiba duduk di bangku cadangan, begitu pula sosok-sosok positif seperti Elias Arden yang menjadi pemenang pramusim. Di bek kiri, Kaden Amaniampong yang beberapa kali benar-benar kewalahan dibiarkan bermain penuh, sementara pemain yang sejatinya langganan starter, Sascha Risch, hanya duduk di bangku cadangan. Pemain baru dari Dresden itu menurut keterangan klub saat ini sedang menghadapi situasi sulit yang bukan bersifat olahraga.

Melawan Hoffenheim, Ende kemudian menurunkan Steven van der Sloot sebagai bek kiri darurat, yang di sisi yang bukan posisi alaminya sebagai pemain berkaki kanan menampilkan performa yang sangat buruk. Pada saat yang sama, Ende juga menurunkan status Heintz, yang sejatinya direkrut sebagai pemain pemimpin, dengan menariknya keluar setelah hanya 45 menit di Mannheim dan kemudian mencadangkannya pada laga kandang pertama sepekan kemudian.

Semua itu menunjukkan: nyaris tidak ada yang benar di Fortuna versi baru saat ini. Tepat setelah kekalahan pantas melawan Hoffenheim, ia mengatakan kepada tim bahwa mereka "berkumpul dengan sebuah ide yang sangat jelas", ujar Ende yang frustrasi pada Sabtu: "Hari ini tidak terlihat apa pun dari ide itu dan kami harus mempertanyakan diri sendiri, seperti apa langkah-langkah yang kini harus kami ambil."

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Fan Fortuna mengejek tim sendiri: "Oh wie ist das schön!"

Apa yang disebut "faksi Funkel" itu juga diyakini akan mengawasi langkah-langkah tersebut dengan sangat cermat. Saat ini, demikian menurut Bild, mereka di klub masih berada di posisi yang kalah. Ende sama sekali belum berada dalam situasi terancam. Para petinggi yang dipimpin Arabi justru disebut menerima "suasana anti" terhadap pelatih itu dengan "tercengang" pada fase musim yang masih sangat dini seperti sekarang. Harian itu melaporkan bahwa bahkan saat pertandingan melawan Hoffenheim berlangsung, sudah beredar rumor bahwa Ende akan dipecat jika kembali kalah. Selain itu, informasi internal dari ruang ganti juga disebut telah disebarluaskan.

Dalam Bild disebut adanya "suasana beracun", yang jelas bukan sesuatu yang membantu kesuksesan tim baru ini. Omong-omong, para fan Düsseldorf pada Sabtu juga punya andil dalam "suasana beracun" tersebut. Ketika tim mendatangi tribune suporter setelah kekecewaan besar itu, mereka langsung diusir pergi lagi.

Beberapa fan yang tidak termasuk dalam kelompok aktif bahkan melangkah lebih jauh dan menyanyikan dengan sangat jelas: "Oh wie ist das schön!" Ini juga menjadi simbol Fortuna yang kacau pada 2026, ketika para pendukungnya sendiri setelah baru dua pertandingan sudah melarikan diri ke humor gantung yang penuh ejekan.