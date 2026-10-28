Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, kini mendapati dirinya berada di pusat sebuah kontroversi politik yang jauh melampaui ketenarannya di dunia olahraga. Sementara pernyataannya tentang mendiang pemimpin China Mao Zedong memicu reaksi keras di China, kapten timnas Prancis itu justru menerima dukungan tak terduga dari Amerika Serikat.

John Moolenaar, ketua komite urusan China di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, berpendapat bahwa penyerang Real Madrid itu tidak memiliki alasan apa pun untuk meminta maaf.

Campur tangan ini mengubah kontroversi tersebut menjadi babak baru dalam ketegangan politik antara Washington dan Beijing, sebagaimana diberitakan jaringan Prancis "Foot Mercato".

Sejak video kontroversial itu dirilis, yang di dalamnya Mbappe menyebut pemimpin China tersebut sebagai diktator, dampak yang menimpa pemain Prancis itu kian berlipat ganda. Sejumlah merek dagang China mengakhiri kerja sama dengannya, Federasi Sepak Bola China pun melayangkan protes, sementara kelompok media China menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Real Madrid dan membebankan tanggung jawab atas pernyataan pemainnya kepada klub tersebut.

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Real Madrid, Javier Tebas selaku presiden Liga, dan Mbappe sendiri mengeluarkan pernyataan permintaan maaf kepada China, dalam upaya menyelesaikan krisis yang berlangsung selama dua hari terakhir.

Sikap ini sangat kontras dengan sikap John Moolenaar, yang bertekad mengecam apa yang dianggapnya sebagai tindakan menyerah kepada rezim China.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh komite khusus urusan China, anggota DPR dari Partai Republik perwakilan Negara Bagian Michigan itu secara terbuka membela penyerang Prancis Kylian Mbappe, dengan mengatakan: "Bintang sepak bola dunia Kylian Mbappe tidak seharusnya meminta maaf karena menyebut Mao Zedong sebagai diktator. Mao memang seorang diktator, dan ia telah menimbulkan kerugian bagi rakyat China yang jauh lebih besar daripada komentar apa pun yang mungkin dilontarkan seorang pemain sepak bola".

Ia menambahkan: "Kediktatoran dan kebijakan-kebijakan bencananya telah merenggut nyawa puluhan juta warga China selama Revolusi Kebudayaan, Kelaparan Besar, dan berbagai kekejaman lainnya".

John Moolenaar juga mengarahkan kritiknya kepada perusahaan-perusahaan yang memilih menjauhkan diri dari sang pemain demi melindungi kepentingan bisnis mereka, dengan mengatakan: "Aib yang sesungguhnya dalam kisah ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergegas meminta maaf agar mereka dapat terus menjalankan bisnisnya di China".



