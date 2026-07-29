Internasional keempat: Raphinha tiba di kamp latihan Barcelona di Inggris

Setelah masa liburannya berakhir menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia di Amerika Serikat, pemain asal Brasil, Raphinha, bergabung dengan kamp latihan timnya, Barcelona, di pusat pelatihan St. George's Park di Inggris pada hari Rabu ini.

Raphinha menjadi pemain internasional ketiga dari tim utama yang bergabung dengan Barcelona, setelah Ronald Araujo dan Frenkie de Jong yang tersingkir dari turnamen sebelum pemain Brasil tersebut, di samping pemain tim muda asal Mesir, Hamza Abdel Karim.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", mayoritas pemain internasional, yakni delapan pemain Spanyol, ditambah Anthony Gordon dan Jules Koundé, dijadwalkan bergabung dengan tim pada 12 Agustus mendatang, atau sekitar dua pekan sebelum laga pembuka musim liga melawan Elche di Stadion Martínez Valero, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, 23 di bulan yang sama.

Setelah mengalami cedera saat tampil bersama timnas negaranya, Brasil, melawan Haiti pada laga kedua fase grup Piala Dunia, Raphinha tidak bermain lagi sepanjang turnamen yang menyaksikan tersingkirnya Tim Samba dari babak 16 besar dengan kekalahan dari Norwegia (2-1).

Pemain Brasil itu mengalami cedera berulang pada hamstring lutut kanannya, dan kini, sebelum bergabung dengan rekan-rekannya, ia akan menjalani pemeriksaan medis serta mengikuti program khusus hingga bisa kembali berlatih, sama seperti yang dilakukan Araujo.